"Хотела похитить бойца из СОЧ": в МВД раскрыли план псевдоврача под Киевом

В Киевской области произошел скандальный инцидент, связанный с якобы незаконным удержанием людей в одном из домов. В СБУ отметили, что псевдоврач планировала обманным путем вывезти военнослужащего из пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Также подозреваемая укрывает своего мужа, который самовольно покинул часть.

Как сообщили на брифинге МВД, следователи полностью задокументировали действия предполагаемых организаторов инцидента. Подробности передает 24 Канал.

Что говорят в СБУ и МВД об инциденте в Петропавловской Борщаговке?

В настоящее время ведется досудебное расследование с целью установления окончательных мотивов злоумышленницы.

Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий отметил, что фигурантка действовала по заранее разработанному плану и пыталась мошенническим путем увезти бойца, который покинул место дислокации подразделения.

Кроме того, чиновник подтвердил, что подозреваемая в течение длительного времени помогает своему мужу уходить от ответственности.

У женщины была конкретная цель – похитить военнослужащего СОЧ,

– сказал Выговский.

По его словам, "медик" дискредитировала политическое руководство и военных. Она находилась на месте происшествия по просьбе родственницы человека, который находился в СОЧ.

Глава МВД также подчеркнул, что события в Борщаговке стали частью гибридной войны России против Украины.

Женщина вела разведку на купленном спецтранспорте

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что задержанную зафиксировали возле дома за трое суток до инцидента. Она приобрела автомобиль скорой помощи и вместе с водителем заранее проводила рекогносцировку территории.

Об этом на брифинге сказал и Выговский.

Кроме того, псевдомедик вела активную переписку с рядом каналов в Telegram. Именно эти интернет-ресурсы одновременно распространяли сообщения о якобы столкновениях и удержании людей возле здания.

Проверка военных в пункте дислокации

Здание в Петропавловской Борщаговке служило пунктом временной дислокации воинской части. Туда доставляли мобилизованных для оформления документов и проверок перед отправкой в учебные центры.

В помещении находились 18 бойцов Нацгвардии. Среди них обнаружили четырех человек, которые ранее самовольно покинули воинские части, после чего их задержали правоохранители и направили на медицинское обследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители задержали водительницу "псевдоскорой".