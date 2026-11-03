"Хотіла викрасти бійця з СЗЧ": у МВС розкрили план псевдолікарки під Києвом

Як повідомили на брифінгу МВС, слідчі повністю задокументували дії ймовірних організаторів інциденту. Подробиці передає 24 Канал.

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Що кажуть у СБУ та МВС про випадок у Петропавлівській Борщагівці?

Наразі триває досудове розслідування для встановлення остаточних мотивів зловмисниці.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький зазначив, що фігурантка діяла за попереднім планом і намагалася шахрайським способом забрати бійця, який залишив розташування підрозділу.

Крім того, посадовець підтвердив, що підозрювана тривалий час допомагає уникати відповідальності власному чоловіку.

У жінки була конкретна мета – забрати особу СЗЧ– сказав Вигівський.

За його словами, "медикиня" дискредитувала політичне керівництво і військових. Вона перебувала на місці події на прохання родички людини, яка була в СЗЧ.

Глава МВС також підкреслив, що події в Борщагівці стали частиною гібридної війни Росії проти України.

Жінка вела розвідку на купленому спецтранспорті

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що затриману зафіксували біля будинку за три доби до інциденту. Вона придбала автомобіль швидкої допомоги та разом із водієм заздалегідь проводила рекогностування території.

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Про це на брифінгу сказав і Вигівський.

Окрім цього, псевдомедикиня вела активне листування з низкою каналів у Telegram. Саме ці інтернет-ресурси одночасно поширювали повідомлення про нібито сутички та утримання людей біля будівлі.

Перевірка військових у пункті дислокації

Будівля в Петропавлівській Борщагівці слугувала пунктом тимчасової дислокації військової частини. Туди доправляли мобілізованих для оформлення документів і перевірок перед відправленням у навчальні центри.

У приміщенні перебували 18 бійців Нацгвардії. Серед них виявили чотирьох осіб, які раніше самовільно залишили військові частини, після чого їх затримали правоохоронці та скерували на медичне обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водійку псевдошвидкої затримали правоохоронці.