Маас снова едет в Украину: когда, куда и зачем

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас находиться в Украине 18-19 ноября. В частности, глава немецкого МИД посетит Станица Луганскую, где состоялось разведение сил.

Украина "ценит поддержку наших немецких партнеров", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей твиттер-странице.

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Перед этим Маас приезжал в Киев в мае, тогда же проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Гайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние пять месяцев,

– написал он.

Вероятно, темами этого визита станет подготовка встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате". Встреча запланирована на 9 мая в Париже. Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель уже подтвердила свое участие в ней.

Глава МИД Германии также планирует посетить Станица Луганская, где произошло разведение сил, об этом пишет "Укринформ".

В Киеве Маас встретится с президентом Владимиром Зеленским , премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко .

, премьер-министром и министром иностранных дел . В центре внимания переговоров будут обсуждения состояния выполнения минских соглашений и подготовка к запланированной на начало декабря встречи на высшем уровне в нормандском формате.

Отметим, Маас после майской встречи с Владимиром Зеленским говорил о том, что минскому процессу по урегулированию конфликта на Донбассе и прекращению войны нужен новый толчок. Тогда же он отмечал, что мир на Донбассе должен быть установлен в пределах нормандского формата.