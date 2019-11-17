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      Маас снова едет в Украину: когда, куда и зачем

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      Глава МИД Германии едет в Украину во второй раз за 5 месяцев / DPA

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас находиться в Украине 18-19 ноября. В частности, глава немецкого МИД посетит Станица Луганскую, где состоялось разведение сил.

      Украина "ценит поддержку наших немецких партнеров", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей твиттер-странице.

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      Перед этим Маас приезжал в Киев в мае, тогда же проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Гайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние пять месяцев,
      – написал он.

      Вероятно, темами этого визита станет подготовка встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате". Встреча запланирована на 9 мая в Париже. Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель уже подтвердила свое участие в ней.

      Глава МИД Германии также планирует посетить Станица Луганская, где произошло разведение сил, об этом пишет "Укринформ".

      • В Киеве Маас встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
      • В центре внимания переговоров будут обсуждения состояния выполнения минских соглашений и подготовка к запланированной на начало декабря встречи на высшем уровне в нормандском формате.

      Отметим, Маас после майской встречи с Владимиром Зеленским говорил о том, что минскому процессу по урегулированию конфликта на Донбассе и прекращению войны нужен новый толчок. Тогда же он отмечал, что мир на Донбассе должен быть установлен в пределах нормандского формата.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Владимир Зеленский Вадим Пристайко Разведение войск
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