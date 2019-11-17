Маас знову їде в Україну: коли, куди і навіщо

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуватиме в Україні 18-19 листопада. Зокрема, глава німецького МЗС відвідає Станицю Луганську, де відбулось розведення сил.

Україна "цінує підтримку наших німецьких партнерів", на цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй твітер-сторінці.

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Перед цим Маас приїжджав до Києва у травні, тоді ж проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні п’ять місяців,

– написав він.

Ймовірно, темами цього візиту стане підготовка зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі". Зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже підтвердила свою участь у ній.

Глава МЗС Німеччини також планує відвідати Станицю Луганську, де відбулося розведення сил, про це пише Укрінформ.

У Києві Маас матиме зустрічі із президентом Володимиром Зеленським , прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ У центрі уваги перемовин будуть обговорення стану виконання мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі.

Зазначимо, Маас після травневої зустрічі Володимиром Зеленським говорив про те, що мінському процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і припинення війни потрібен новий поштовх. Тоді ж він наголошував, що мир на Донбасі має бути встановлений у межах нормандського формату.