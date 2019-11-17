19:20
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Маас знову їде в Україну: коли, куди і навіщо

      1182 Читать новость на русском
      Голова МЗС Німеччини їде в Україну вдруге за 5 місяців / DPA

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуватиме в Україні 18-19 листопада. Зокрема, глава німецького МЗС відвідає Станицю Луганську, де відбулось розведення сил.

      Україна "цінує підтримку наших німецьких партнерів", на цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй твітер-сторінці.

      Знайте більше: Путін з Меркель поговорили про формулу Штайнмаєра і розведення військ на Донбасі

      Перед цим Маас приїжджав до Києва у травні, тоді ж проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

      18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні п’ять місяців,
      – написав він.

      Ймовірно, темами цього візиту стане підготовка зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі". Зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже підтвердила свою участь у ній

      Глава МЗС Німеччини також планує відвідати Станицю Луганську, де відбулося розведення сил, про це пише Укрінформ.

      • У Києві Маас матиме зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.
      • У центрі уваги перемовин будуть обговорення стану виконання мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі.

      Зазначимо, Маас після травневої зустрічі Володимиром Зеленським говорив про те, що мінському процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і припинення війни потрібен новий поштовх. Тоді ж він наголошував, що мир на Донбасі має бути встановлений у межах нормандського формату. 

       

      Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
      сьогодні
      7057
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Розведення військ Вадим Пристайко Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 8058
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сьогодні , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 946
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сьогодні , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 1068
      Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      сьогодні , 12:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      Михайло Гема 4624
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сьогодні , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 891
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук