Маас знову їде в Україну: коли, куди і навіщо
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуватиме в Україні 18-19 листопада. Зокрема, глава німецького МЗС відвідає Станицю Луганську, де відбулось розведення сил.
Україна "цінує підтримку наших німецьких партнерів", на цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй твітер-сторінці.
Знайте більше: Путін з Меркель поговорили про формулу Штайнмаєра і розведення військ на Донбасі
Перед цим Маас приїжджав до Києва у травні, тоді ж проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні п’ять місяців,
– написав він.
Ймовірно, темами цього візиту стане підготовка зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у "нормандському форматі". Зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже підтвердила свою участь у ній.
Глава МЗС Німеччини також планує відвідати Станицю Луганську, де відбулося розведення сил, про це пише Укрінформ.
- У Києві Маас матиме зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.
- У центрі уваги перемовин будуть обговорення стану виконання мінських угод і підготовка до запланованої на початок грудня зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі.
Зазначимо, Маас після травневої зустрічі Володимиром Зеленським говорив про те, що мінському процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і припинення війни потрібен новий поштовх. Тоді ж він наголошував, що мир на Донбасі має бути встановлений у межах нормандського формату.