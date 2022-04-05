MacBook ценой в жизнь: оккупант вместо бронепластин вставил краденый ноутбук – курьезное видео

Убитый в Ирпене российский оккупант смог даже после смерти поразить украинских военных. Оказалось, что он похитил ноутбук Apple и поплатился за него жизнью.

Плоды своего мародерства этот "воин" решил спрятать на место пластин в бронежилете. Видео с проявлением российской бедности обнародовали в сети 4 апреля.

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"Такие вояки были"

Снял это видео украинский военный, который хотел вытащить содержимое жилета. Он отметил, что сперва подумал, что там какая-то очень технологичная двойная бронепластина. Однако ее технологичность оказалась не совсем уместной в бою.

Вытаскиваю в сепара из броника, а это ни**я не броник. Это чмо вытащило бронепластину, а вместо нее засунуло MacBook,

– рассказал служащий.

Следует заметить, что украденный ноутбук был сильно изуродован. Поэтому, если бы типичный русский не проявил свою жадность, он мог бы выжить. "Такие воины были у кац*пов", – подытожил наш защитник.

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