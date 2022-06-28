Мадридский саммит НАТО станет "холодным душем" для России: интервью с экспертом

Предстоящий саммит стран Североатлантического Альянса в испанской столице будет иметь революционное влияние на мировую архитектуру безопасности. И революция эта точно не понравится Кремлю, который отныне рассматривается НАТО как угроза.

Каким образом США будут усиливать европейскую безопасность, почему саммит в Испании будет историческим, чем Альянс поможет Украине, каким будет содержание обращения Зеленского к участникам встречи и что для Москвы означает приглашение Японии к участию в заседании в Мадриде – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

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Усиление безопасности в Европе

Игорь, о каких шагах по усилению европейской безопасности собираются объявить Штаты во время саммита НАТО в Мадриде?

Соединенные Штаты имели в виду принятие новой стратегической концепции, которая будет действовать в ближайшее десятилетие. Согласно этому новому документу стратегического значения, Россия будет признана главной угрозой коллективной безопасности.

Европа будет находиться в фокусе внимания по одной простой причине. Восточный фланг НАТО простирается по территории ЕС прежде всего. Он граничит с Украиной, которая сегодня принимает на себя удар российской военной машины.

И потому понятно, что заявления представителей Соединенных Штатов как блокообразующей страны направлены на укрепление коллективной безопасности в странах Европейского Союза.

В первую очередь как раз в странах, которые принадлежат к новым членам. Среди которых Польша и балтийские государства, Румыния, Болгария, Чехия и т.д. Все для того, чтобы они были максимально усилены и подкреплены. В том числе и американскими войсками.

Если будет реализовано то, о чем предварительно говорили лидеры стран НАТО, в том числе генсек, об увеличении численности сил быстрого реагирования с 40-ка до 300-та тысяч человек, то понятно что все эти армейцы должны быть размещены в определенных странах.

С высокой вероятностью в основном это будут как раз американские солдаты. И будут они расположены в тех странах, которые я назвал выше. Что либо находятся в непосредственной близости к России, либо соседствуют с Украиной.

Вот это и будут такие ключевые меры безопасности. Не говоря уже о перевооружении или усилении ПВО. Все это и без того понятно.

Главное – это создание пояса безопасности, где будут представители разных стран НАТО, которые будут постоянно базироваться в странах ЕС, подчеркнул эксперт / Фото предоставлено спикером

Йенс Столтенберг накануне сказал, что этот саммит будет иметь историческое значение. В чем именно раскрывается историчность? Кроме принятия новой стратегической концепции, конечно.

Первая причина историчности этого события связана с расширением присутствия блока в Европе. И оно беспрецедентно по своей сути. Ничего подобного не происходило со времен активнейшей фазы Холодной войны.

То есть, мы должны понимать, что даже когда существовал Советский Союз, количество военных НАТО в странах той же Европы никогда так не росло, как это будет происходить сейчас. Понимаете, мы будем свидетелями масштабной перестройки мировой архитектуры безопасности.

И вторая причина историчности кроется в том, вероятно, что если раньше НАТО был блоком, который признавал главным противником СССР (до 1991 года – 24 канал), то после распада империи зла приоритеты изменились. Фокус блока сместился на эфемерную угрозу исламских фундаменталистов или КНР.

А вот теперь главным врагом будет определена новейшая империя зла в лице России. И с сегодняшнего дня все силы и средства, имеющиеся в распоряжении НАТО, сконцентрируются на том, чтобы максимально сдерживать Кремль от агрессивной политики.

Москва должна понять, что любой шаг, который она предпримет, автоматически вызовет адекватный ответ в соответствии с обстоятельствами места-времени.

Поддержка Украины

Мы уже упоминали с Вами об Украине в нашем разговоре. Какая помощь нашей стране будет оказана по итогам саммита? Об этом ранее сообщали во многих западных и отечественных СМИ соответственно.

Мы должны четко понимать одну очень важную вещь. О ней, кстати, часто забывают и представители нашей власти, к сожалению. В контексте военно-технической помощи Украине

Альянс действует по двум ключевым направлениям: первое направление характерно НАТО в целом, как блоковое. Он заключается в предоставлении этой организацией нам исключительно нелетальной помощи. То есть, в виде расходных материалов и топлива, которые нам нужны не меньше оружия. Кроме того, речь идет о различных средствах защиты для военных и гражданских. Этим НАТО как организация сейчас занимается.

Безусловно, по итогам мадридского саммита мы получим подтверждение намерений оказывать такую помощь и в дальнейшем и расширять ее объемы. В том числе с учетом новых вызовов, с которыми может столкнуться Киев. Взять хотя бы ядерную риторику, к которой Москва в последние дни вновь начала активно возвращаться.

А дальше каждая конкретная страна, по результатам саммита, согласится дать нам оружие, уверен эксперт / Фото предоставлено спикером

В этом списке точно будут Штаты, Великобритания, Германия и некоторые другие представители блока. Речь именно о дополнительных оружейных пакетах, о которых будет объявлено после завершения встречи.

Думаю, что акцент будет на двух главных компонентах: противоракетном вооружении и ПВО и РСЗО, которого нам сегодня серьезно не хватает.

Что касается объемов, то будет речь уже о десятках единиц такого вооружения. Не исключаю, что нас могут в этом плане приятно удивить, предоставив необходимое оружие хотя бы в количестве, которое нам примерно нужно.

Продолжая тему Украины. Затронет ли тему вооружения в своей речи в рамках саммита наш президент?

Он будет однозначно об этом говорить. Возможно, в той или иной форме вернется к теме закрытого неба. Упоминание закрытого неба, по-моему, может быть привязано к вопросу Черного моря. К тому же, не обойдет вниманием и проблему продовольственную.

Ее также будут обсуждать. Правда, скорее всего НАТО не будет вмешиваться в эту ситуацию напрямую. Разве только через Турцию, готовую взять на себя эти посреднические обязанности.

Вдобавок президент остановится на необходимости усилить санкции и попросит подтвердить, что политика открытых дверей остается в силе. Даже по словам представителей Альянса, никто эту политику менять не собирается.

Об этом прямо будет сказано в ходе этого саммита. Для нас важно иметь пространство для маневра на случай срыва переговоров с врагом о гарантиях безопасности. В случае невозможности достигнуть согласия с Путиным, нашим единственным вариантом будет вступление в НАТО как можно быстрее.

Ведь даже если эта война завершится к концу года, как того хотел бы Зеленский, никто не даст гарантии, что через какое-то определенное время Кремлю не захочется снова повоевать. Вот только в этот раз уже и с НАТО заодно.

Путь Украины в НАТО

Готовясь к нашему разговору, я встретил заявление наших чиновников о том, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе мы не собираемся в НАТО. Прокомментируйте, пожалуйста. Как нам следует понимать такие слова наших официальных лиц? И как это соотнести с необходимостью быть уверенными в открытых дверях в Альянс?

С одной стороны, подобное заявление является признанием существующего положения дел. Мы понимаем, что в ближайшей перспективе говорить о вступлении в Альянс не придется из-за отсутствия внутреннего консенсуса в этой глобальной военно-политической структуре.

Однако, это нам не мешает заниматься двумя самыми важными вещами. Первой из которых является необходимость завершения модернизации нашей армии по НАТОвскому образцу. В этом моменте очень интересным является положение, к примеру, Швеции и Финляндии, которым действительно не нужен ПДЧ. Просто потому, что у них армия давным-давно полностью соответствует всем необходимым критериям.

Украина должна двигаться вперед / Фото Getty Images

Их армии уже длительное время проводят совместные учения, участвуют в подготовке военных согласно унифицированным программам подготовки. Поэтому Украина в этом плане должна двигаться вперед, не забывая, что это наша стратегическая цель.

Вот как раз по этому поводу наоборот консенсус на уровне НАТО мы имеем. И для нас этот факт на самом деле является очень важным. Потому что такая модернизация, подготовка наших армейцев является насущной потребностью. Следовательно, сотрудничество в этом ключе продолжится. Несмотря на то, как закончится война. Мы от этого не отойдем, поскольку это является вопросом национальной безопасности.

А второй момент состоит в том, что это взаимодействие может происходить с отдельными странами НАТО. К примеру, с Польшей и Балтийскими странами и другими нашими западными соседями или близкими союзниками вроде Румынии и США.

В конце концов, Вы же слышали о союзе Польша – Британия – Украина. НАТО не запрещает своим членам находиться в подобных интегральных объединениях.

Сегодня мы можем укреплять свое взаимодействие с Североатлантическим Альянсом таким образом. Среди прочего, имея возможность перенимать чужой опыт и делиться своим в рамках совместных учений. А дальше время покажет, насколько такой подход был эффективным. В этом случае все зависит только от нас самих.

Потому что опять-таки все зависит от того, как мы будем себя позиционировать после войны.

Если мы не пойдем по пути нейтралитета, о котором много было сказано ранее, из-за невозможности достичь выгодного нам мира с РФ – путь наш будет связан только с НАТО.

А вот тогда уже Столтенберг нам отказать точно не сможет. Я в этом уверен.

"Холодный душ" для России

Страны Балтии требуют придать этому саммиту эффект "холодного душа" для России. Это их требование будет удовлетворено?

В значительной степени именно так и будет. По одной простой причине. Если будет принята новая стратегическая концепция, она будет принята, Россия официально будет признана главным потенциальным противником.

Представьте себе, какую это повлечет за собой истерику в Москве. Безусловно, они с одной стороны могут даже использовать этот факт с пользой для себя. Для того, чтобы показать, что теперь страна действительно воюет со всем НАТО.

В определенной степени это заставит россиян реагировать на всю ту трансформацию, которая произойдет. Если силы оперативного реагирования будут увеличены чуть ли не в 10 раз, то соответственно и российская сторона будет вынуждена зеркально отреагировать, пытаясь увеличить численность собственной армии. А это значит, что Кремль станет участником очередной вооруженной гонки. Гонки, которую выиграть будет не в состоянии никак.

Путина ждет "холодный душ" на саммите НАТО / Фото Getty Images

Ведь, в отличие от своего прародителя Советского Союза, который почти до момента своего самоуничтожения эту гонку выдерживал, Россия этого сделать будет не способна. Просто потому, что использует в основном западные комплектующие для создания своего военного потенциала.

И именно поэтому этот саммит будет "холодным душем". С ними никто не собирался воевать, никто не рассматривал как главную стратегическую угрозу. Пока вы сами ею не стали по собственному желанию, уважаемые господа россияне.

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Вспомнить хотя бы начало президентства Путина, когда они абсолютно всерьез собирались в будущем присоединиться к ненавистному им теперь блоку. Вот только здесь есть проблема. Страна, желающая претендовать на место в НАТО, должна хотя бы по программе минимум соответствовать хоть каким-то демократическим стандартам.

После того, как Альянс отказался принимать в свои ряды Россию, Путин обиделся на него. Последствия этой обиды можем видеть и чувствовать сейчас.

Павел Климкин говорил в комментарии для одного из отечественных СМИ, что приглашение Японии на саммит вызовет в Кремле истерику. Вы разделяете его мнение?

В России будет истерика с той точки зрения, что все больше стран, непосредственно граничащих с ней, входят в тесный контакт с враждебным блоком. Взять хотя бы Финляндию и Швецию. А тут еще и Япония прибавится, с которой у Путина до сих пор не улажен территориальный спор. Да и с финнами все далеко не так просто. Большая часть Ленинградской области ранее являлась территорией Финляндии.

Приглашение Японии – это любимая россиянами же игра в символизм. Теперь настало время им получить "ответочку". На авансцену в лице японского государства выходит страна, с которой у Москвы по сей день не улажен вопрос Курил. И, соответственно, не подписан мирный договор на правах преемницы СССР. Де-юре обе страны ныне в состоянии войны.

Токио официально закрепил территориальные претензии к России. И здесь японская столица участвует в саммите НАТО. Вот это да, правда? Это не что иное, как пощечина россиянам. С сегодняшнего дня Кремль должен совершенно серьезно учитывать эти территории, понимая, что вопросы по ним также есть. Чтобы они были защищены от потенциальных военных действий со стороны Японии, Путин должен будет перебрасывать достаточное количество контингента туда на постоянные учения. А это означает распыление имеющихся ресурсов по всем границам. И рано или поздно порвется, где будет чрезвычайно тонко.

Конфликт России с Литвой

Мы видим, что в последние дни на поверхность выплыл вопрос транзита через литовскую территорию к оккупированному россиянами Кенигсбергу, который они назвали Калининградом на свой манер. Будет ли подниматься этот вопрос на саммите?

Несомненно будет. Только кулуарно, а не на официальном уровне. Более того, я убежден, что решение Литвы заблокировать транзит, как минимум, было согласовано с ключевыми союзниками по Альянсу. К примеру, с Великобританией и США.

Литовцы непременно проинформировали кого следует о том, что Россия может использовать факт блокировки, как casus belli. Поэтому да, это будет обсуждаться. Не исключено, что в комплексе со стратегией усиления восточного фланга.

Согласно этой политике усиления в Литву должны будут отправить дополнительные силы союзных государств для улучшения обороноспособности на случай прямой агрессии Москвы. Литовцы, по существу, сейчас именно на таком развитии событий и настаивают со своей стороны.

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В общем, я прогнозирую, что в ближайшее время военное присутствие сил НАТО в странах восточного фланга заметно вырастет. Мы увидим движение живой силы и техники союзников по этому направлению. Кроме того, будут строиться новые военные базы в этом регионе.