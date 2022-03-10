МАГАТЭ, давайте что-то делать, – в Энергоатоме показали карту радиации в Чернобыле 1986 года

Работники "Энергоатома" обратились в Международное агентство по атомной энергии по поводу нарушений безопасности на атомной электростанции в Чернобыле. Там говорят, что возможна катастрофа и показали карту с Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В Энергоатоме показали карту, на которой изображено облако радиации над Европой во время Чернобыльской катастрофы 1986 года

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"Друзья из МАГАТЭ, это не предположение, а произошедшая трагедия. Давайте что-то делать!", – подчеркнули там.

Напомним, что из-за действий российских террористов Чернобыльская АЭС утром 9 марта полностью обесточена. В связи с постоянными обстрелами ремонтные работы произвести не могут. В МАГАТЭ на это ответили, что не видят критических нарушений безопасности на атомной.

Добавим, что оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. Теперь там нет энергопитания, необходимого для охлаждения отработанного ядерного топлива. Из-за этого может случиться утечка радиации. Тогда опасные вещества распространятся на остальную территорию Украины, а также на Россию, Беларусь и Европу.

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