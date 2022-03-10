У Енергоатомі показали мапу, на якій зображена хмара радіації над Європою під час Чорнобильської катастрофи 1986 року.

До теми Персонал Запорізької АЕС працює просто під дулами автоматів, – журналіст

"Друзі з МАГАТЕ, це не припущення, а трагедія, що відбулася. Давайте щось робити!", – наголосили там.



Нагадаємо, що через дії російських терористів Чорнобильську АЕС зранку 9 березня повністю знеструмило. У зв'язку з постійними обстрілами ремонтні роботи провести не можуть. У МАГАТЕ на це відповіли, що не бачить критичних порушень безпеки на атомній.

Додамо, що окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого. Тепер там немає енергоживлення, яке необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива. Тому може трапитися витік радіації. Тоді небезпечні речовини поширяться на решту території України, а також на Росію, Білорусь та Європу.

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До теми – відео про реакцію МАГАТЕ на обстріли Запорізької АЕС: