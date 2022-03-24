МАГАТЭ, не проверив информацию, распространила российский фейк о Ровненской АЭС

МАГАТЭ снова стала жертвой российской пропаганды и публикует и распространяет полученную от России ложную информацию и нарративы о Ровненской АЭС

Фейк МАГАТЭ

В ведомстве отметили, что на этот раз МАГАТЭ без проверки на своем сайте разместили сообщения от постоянного представительства России в Вене. В нем говорится о якобы силовом удержании российских специалистов на Ровненской АЭС.

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Информируем, что никаких специалистов – атомщиков из России на РАЭС не было и нет. В то же время были четыре вооруженных охранника из России, которые сопровождали груз – элементы ядерного топлива, поставленного на РАЭС еще до начала военной агрессии,

– говорится в сообщении.

По словам представителей Энергоатома, вчера, 23 марта, этот груз разгрузили. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне.

Ситуация в ЗАЭС

Но Энергоатом обращает внимание МАГАТЭ, что на Запорожской АЭС находятся 11 российских специалистов – атомщиков из "Росатома", ворвавшихся туда вместе с захватчиками без согласия и приглашения.

Энергоатом требует от "Росатома" немедленно вывести с территории ЗАЭС свой находящийся там вне закона персонал,

– призывали в ведомстве.

Напомним, 4 марта российские войска захватили ЗАЭС. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками.

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