Фейк МАГАТЕ

У відомстві зазначили, що цього разу МАГАТЕ без жодної перевірки на власному сайті розмістила повідомлення від постійного представництва РФ у Відні. У ньому йдеться про нібито силове утримання російських спеціалістів на Рівненської АЕС.

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Інформуємо, що жодних спеціалістів – атомників з Росії – на РАЕС не було, і наразі немає. Натомість були чотири озброєних охоронців із РФ, які супроводжували вантаж – елементи ядерного палива, що було поставлене на РАЕС ще до початку військової агресії,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників Енергоатому, вчора, 23 березня, цей вантаж розвантажили. Після завершення цих робіт охоронці покинули територію станції у супроводі співробітників СБУ, які забезпечують їхню безпеку і передачу російській стороні.

Ситуація на ЗАЕС

Але Енергоатом звертає увагу МАГАТЕ, що на Запорізькій АЕС перебувають 11 російських спеціалістів – атомників з "Росатому", які вдерлися туди разом із загарбниками без згоди і запрошення.

Енергоатом вимагає від "Росатому" негайно вивести із території ЗАЕС свій персонал, що перебуває там поза законом,

– закликали у відомстві.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили ЗАЕС. Персонал станції продовжує працювати, однак змушений узгоджувати свої дії із загарбниками.

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