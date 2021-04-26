Международное агентство по атомной энергии будет разговаривать обо всех ядерных объектах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной. Там признают суверенитет только украинского государства над ними.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили применение гарантий Агентства ко всем ядерным объектам на территории Украины.

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Что еще обсудили стороны

Кулеба и Гросси также обсудили возможность увеличения представительства Украины в секретариате МАГАТЭ. При этом особый акцент был на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Темой для разговора во время встречи стал и ряд вопросов международной повестки дня.

Стороны положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 до лечения онкологических заболеваний,

– заявили в МИД.



Гросси и Кулеба провели переговоры / Фото МИД Украины

В то же время директор Агентства выразил заинтересованность в участии украинских ученых и студенток в исследовательско-стажировочной программе МАГАТЭ имени Марии Склодовской-Кюри.

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Также Кулеба поблагодарил МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. В ответ на это Гросси заявил, что Агентство будет продолжать это сотрудничество и в дальнейшем.

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