МАГАТЭ будет говорить о ядерных объектах на оккупированных территориях только с Украиной
Международное агентство по атомной энергии будет разговаривать обо всех ядерных объектах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма только с Украиной. Там признают суверенитет только украинского государства над ними.
Источник:МИД Украины
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили применение гарантий Агентства ко всем ядерным объектам на территории Украины.
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Что еще обсудили стороны
Кулеба и Гросси также обсудили возможность увеличения представительства Украины в секретариате МАГАТЭ. При этом особый акцент был на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.
Темой для разговора во время встречи стал и ряд вопросов международной повестки дня.
Стороны положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 до лечения онкологических заболеваний,
– заявили в МИД.
Гросси и Кулеба провели переговоры / Фото МИД Украины
В то же время директор Агентства выразил заинтересованность в участии украинских ученых и студенток в исследовательско-стажировочной программе МАГАТЭ имени Марии Склодовской-Кюри.
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Также Кулеба поблагодарил МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. В ответ на это Гросси заявил, что Агентство будет продолжать это сотрудничество и в дальнейшем.
МАГАТЭ и Украина: что известно
- МАГАТЭ – международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства. Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году.
- По данным МИД Украины, с 1990 года МАГАТЭ предоставила около 16 миллионов долларов на реализацию проектов по чернобыльской проблематике в Украине.
- Сейчас глава МАГАТЭ впервые за 10 лет находится с рабочим визитом в Украине по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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