МАГАТЕ говоритиме про ядерні об'єкти на окупованих територіях тільки з Україною
Міжнародне агентство з атомної енергії розмовлятиме про всі ядерні об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму тільки з Україною. Там визнають суверенітет лише української держави над ними.
Джерело:МЗС України
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили застосування гарантій Агентства до всіх ядерних об'єктів на території України.
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Що ще обговорили сторони
Кулеба та Гроссі також обговорили можливість збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ. При цьому особливий акцент був на забезпеченні рівних прав та можливостей чоловіків й жінок.
Темою для розмови під час зустрічі стала й низка питань міжнародного порядку денного.
Сторони позитивно відзначили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ за широким спектром питань двосторонньої співпраці: від подолання пандемії COVID-19 до лікування онкологічних захворювань,
– заявили в МЗС.
Гроссі та Кулеба провели перемовини / Фото МЗС України
Водночас директор Агентства висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ імені Марії Склодовської-Кюрі.
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Також Кулеба подякував МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. У відповідь на це Гроссі заявив, що Агентство продовжуватиме цю співпрацю і надалі.
МАГАТЕ та Україна: що відомо
- МАГАТЕ – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави. Україна є її членом Агентства з моменту його створення у 1957 році.
- За даними МЗС України, з 1990 року МАГАТЕ надала близько 16 мільйонів доларів на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.
- Наразі очільник МАГАТЕ вперше за 10 років перебуває з робочим візитом в Україні на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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