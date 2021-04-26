Міжнародне агентство з атомної енергії розмовлятиме про всі ядерні об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму тільки з Україною. Там визнають суверенітет лише української держави над ними.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили застосування гарантій Агентства до всіх ядерних об'єктів на території України.

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Що ще обговорили сторони

Кулеба та Гроссі також обговорили можливість збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ. При цьому особливий акцент був на забезпеченні рівних прав та можливостей чоловіків й жінок.

Темою для розмови під час зустрічі стала й низка питань міжнародного порядку денного.

Сторони позитивно відзначили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ за широким спектром питань двосторонньої співпраці: від подолання пандемії COVID-19 до лікування онкологічних захворювань,

– заявили в МЗС.



Гроссі та Кулеба провели перемовини / Фото МЗС України

Водночас директор Агентства висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ імені Марії Склодовської-Кюрі.

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Також Кулеба подякував МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. У відповідь на це Гроссі заявив, що Агентство продовжуватиме цю співпрацю і надалі.

МАГАТЕ та Україна: що відомо