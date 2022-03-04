МАГАТЭ опровергла фейк оккупантов о разработке Украиной ядерного оружия

Больное воображение россиян родила утверждение, что в Украине планируют изготавливать ядерное оружие. В фантазии оккупантов цивилизованный мир верить не собирается.

Российские оккупанты сшили фейк, что Украина якобы собирается изготавливать ядерное оружие. России никак не удается понять, что кроме нее нарушать международные обязательства никто не собирается. Нарушать договоренности – это стиль только российских оккупантов, а не цивилизованного мира.

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МАГАТЭ опровергла российский фейк

В МАГАТЭ заверили, что обладают объективными данными, согласно которым Украина не планирует создавать ядерное оружие.

Этот вопрос для нас очень понятен; у нас нет никакой информации, которая бы ставила под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению,

– заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Он также добавил, что МАГАТЭ продолжает работать с украинскими партнерами в тесном контакте.

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