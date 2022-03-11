В МАГАТЭ получили данные Украины относительно ситуаций на захваченных ЧАЭС и ЗАЭС

Российские захватчики захватили Чернобыльскую АЭС, что в Киевской области. Это серьезная угроза не только Украине, но и буквально всего мира.

Украинский регулятор 11 марта сообщил МАГАТЭ об утрате какой-либо связи с Чернобыльской АЭС. Кроме того, пропала возможность предоставлять обновленную информацию.

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Украина потеряла связь с ЧАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что им известно о сообщениях о возобновлении электроснабжения на площадке. Только нужно подтвердить эту информацию.

Украина также сообщила МАГАТЭ, что дизельные генераторы питают системы, важные для безопасности Чернобыльской АЭС. В то же время оператор не имеет возможности поддерживать выполнение некоторых функций:

радиационный мониторинг,

работа систем вентиляции,

нормальное освещение.

Если возникнет ситуация с прекращением аварийного электроснабжения, работники ЧАЭС, несмотря на это, смогут контролировать уровень и температуру воды в бассейне выдержки отработанного топлива. Однако они будут делать это в условиях снижения уровня радиационной безопасности и не смогут соблюдать процедуры эксплуатационной радиационной безопасности.

Ситуация на ЗАЭС

В то время как на Запорожской АЭС, которую тоже захватили оккупанты, пока невозможно доставить на площадку необходимые запасные части, оборудование и специалистов для выполнения плановых ремонтных работ. Кроме того, техническое обслуживание одного энергоблока было сокращено до минимального уровня.

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