Український регулятор 11 березня повідомив МАГАТЕ про втрату будь-якого зв'язку з Чорнобильською АЕС. Крім того, зникла можливість надавати оновлену інформацію.

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Україна втратила зв'язок з ЧАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що їм відомо про повідомлення щодо відновлення електропостачання на майданчику. Лише потрібно підтвердити цю інформацію.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що дизельні генератори живлять системи, які важливі для безпеки Чорнобильської АЕС. Водночас оператор не має можливості підтримувати виконання деяких функцій:

радіаційний моніторинг,

робота систем вентиляції,

нормальне освітлення.

Якщо виникне ситуація з припиненням аварійного електропостачання працівники ЧАЕС попри це зможуть контролювати рівень та температуру води у басейні витримки відпрацьованого палива. Проте вони будуть робити це в умовах зниження рівня радіаційної безпеки та не будуть мати змоги дотримуватися процедур експлуатаційної радіаційної безпеки.

Ситуація на ЗАЕС

Тоді як на Запорізькій АЕС, яку теж захопили окупанти, наразі неможливо доставити на майданчик необхідні запасні частини, устаткування й фахівців для виконання планових ремонтних робіт. Крім того, технічне обслуговування одного енергоблоку було скорочено до мінімального рівня.

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