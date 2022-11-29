МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне массированных российских обстрелов.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Отметим, что сегодня, 29 ноября, в Бухаресте на встрече дипломатов НАТО Гросси встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Внимание МАГАТЭ заняло принципиальную позицию, – Подоляк ответил, уйдут ли россияне из Запорожской АЭС

Мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры,

– отметил Гросси.

МАГАТЭ с начала войны следит за ситуацией на АЭС

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

В МАГАТЭ заявили, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все более тревожной.

Также отметим, что в конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".

Специалисты проверили украинские объекты и официально сообщили об отсутствии угрозы с украинской стороны.

Совет управляющих МАГАТЭ принял уже третью резолюцию относительно того, что Россия должна прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

К теме – россияне ограничили время пребывания МАГАТЭ на ЗАЭС