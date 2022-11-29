МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
29 ноября 2022 , 16:48Читати новину українською
Источник:Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне массированных российских обстрелов.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Отметим, что сегодня, 29 ноября, в Бухаресте на встрече дипломатов НАТО Гросси встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.
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Мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры,
– отметил Гросси.
МАГАТЭ с начала войны следит за ситуацией на АЭС
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.
- В МАГАТЭ заявили, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все более тревожной.
- Также отметим, что в конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".
- Специалисты проверили украинские объекты и официально сообщили об отсутствии угрозы с украинской стороны.
- Совет управляющих МАГАТЭ принял уже третью резолюцию относительно того, что Россия должна прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
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