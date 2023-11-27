Возле ЗАЭС зафиксировали запуск ракет из системы залпового огня, – МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии рассказали, что они услышали вероятные запуски ракет Россией. Звуки звучали возле Запорожской атомной электростанции.

Специалисты МАГАТЭ объяснили, что они не видели ракет из-за облачной погоды. Однако предположили, что звук указывал на удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО).

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В МАГАТЭ заявили о возможных пусках ракет Россией

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, по всей видимости, были выпущены с близкого расстояния от станции. Команда МАГАТЭ не видела снаряды из-за облачности, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) неподалеку,

– заявили в международной организации.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что:

события 26 ноября в очередной раз продемонстрировали крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции;

крупнейшая в Европе атомная электростанция расположена на линии фронта и продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой трагической войны.

"По-прежнему я глубоко обеспокоен ядерной безопасностью и защищенностью станции, как когда речь идет о ее уязвимых источниках питания за пределами площадки – которые могут пострадать от атак далеко от нее – так и о более прямых военных рисках, с которыми она сталкивается, что потенциально подрывают принципы, которые я изложил на заседании Совета Безопасности ООН в мае этого года. В этом контексте особое беспокойство вызывают очевидные ракетные обстрелы вблизи станции", – сказал Гросси.

В Энергоатоме подтвердили обстрелы

В государственном предприятии Энергоатом подтвердили, что Россия использует ЗАЭС как огневую позицию для размещения РСЗО и обстрелов украинских территорий.

Компания еще раз призвала международное сообщество как можно скорее приложить усилия, чтобы вернуть временно оккупированную Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.

Ведь только так можно гарантировать безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта,

– заверили в Энергоатоме.

ЗАЭС целый день была на грани очередного блэкаута

В Энергоатоме рассказали, что утром 26 ноября в результате короткого замыкания в 100 километрах севернее ЗАЭС отключилась последняя линия ее связи с энергосистемой Украины. Речь идет о "Днепровской" линии – ВЛ-750 киловатт ЗАЭС. Три предыдущих – Россия повредила обстрелами раньше.

В МАГАТЭ рассказали, что в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 киловатт.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки,

– объяснили в компании.

Там добавили, что поврежденную линию на 750 киловатт украинские специалисты отремонтировали в 20:52 26 ноября. А до этого целый день Запорожская атомная электростанция находилась на грани очередного блэкаута. Без тока ведь могла остаться резервная линия на 330 киловатт.