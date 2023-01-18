МАГАТЭ завершило размещение миссий на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Шмигаль сообщил, что сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.

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Миссии помощи и технической поддержки

Он отметил, что в ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС. И сообщил, что скоординировал с Гросси действия по обеспечению безопасности на всех ядерных объектах Украины.

Сегодня я услышал от господина Гросси заверение, что МАГАТЭ никогда не признает собственности России над украинской станцией,

– подчеркнул Шмигаль.

Миссии помощи и технической поддержки будут обеспечивать технологическую безопасность на станциях, в частности на Запорожской АЭС, утверждает Шмигаль.

"Продолжаем дальше работать над полным выводом российских войск и персонала "росатома" с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины", – добавил премьер.

18 января состоялась встреча Шмыгаля с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Встреча Шмыгаля с Гросси: смотрите фото

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