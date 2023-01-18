МАГАТЭ завершило размещение миссий на украинских АЭС
Источник:Денис Шмигаль
Международное агентство по атомной энергии завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Шмигаль сообщил, что сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.
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Миссии помощи и технической поддержки
Он отметил, что в ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС. И сообщил, что скоординировал с Гросси действия по обеспечению безопасности на всех ядерных объектах Украины.
Сегодня я услышал от господина Гросси заверение, что МАГАТЭ никогда не признает собственности России над украинской станцией,
– подчеркнул Шмигаль.
Миссии помощи и технической поддержки будут обеспечивать технологическую безопасность на станциях, в частности на Запорожской АЭС, утверждает Шмигаль.
"Продолжаем дальше работать над полным выводом российских войск и персонала "росатома" с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины", – добавил премьер.
Встреча Шмыгаля с Гросси: смотрите фото
Главные заявления председателя МАГАТЭ
- Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что решение о лишении России статуса страны-члена МАГАТЭ не зависит от его воли.
- "Во многих органах, которые также как МАГАТЭ состоят из многих участников или членов, политические решения принимаются при обсуждении, оценке и принятии всех стран-членов", – заявил Гросси.
- В создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС сделано еще несколько положительных шагов, теперь обсуждение этого вопроса состоится в последующие дни в Киеве, заявил Гросси.
- "Мы сделали еще несколько шагов, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам. Мы должны защищать эти объекты ядерные, мы должны обезопасить себя от любых несчастных случаев с этими объектами", – сказал глава МАГАТЭ. Он добавил, что в конце войны этот объект должен быть в операционном состоянии с тем, чтобы его запустить в работу.