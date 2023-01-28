В Украину завезли ядовитый арахис из Египта: чем он опасен

28 января 2023, 19:07
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Источник:

оловное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

На полках украинских магазинов был найден ядовитый арахис. Его привезли к нам из Египта.

В арахисе было выявлено превышение максимального уровня афлотоксинов. Опасный орех был зафиксирован уже в двух регионах.

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Что такое афлатоксин

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 может возникнуть отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Где обнаружили ядовитые орехи

Опасный арахис был обнаружен на полках магазинов Одессы и области, а также в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы.

Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии,
– говорится в сообщении.

В Украине обнаружили опасное печенье

  • В Украине с помощью системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) обнаружили опасное импортное печенье.
  • Речь идет о печенье "Apetitki Petit Beurre". В нем обнаружили высокое содержание акриламида – вещества, обладающего сильными нейротоксическими свойствами, которое даже может привести к параличу.
  • Госпродслужба сообщила, что его нужно срочно снять с прилавков магазинов.
Автор: Анастасія Кушпіт