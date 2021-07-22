Магическое исцеление: у львовского нищего снова "выросла" рука – забавное видео

Недавно львовянин стал свидетелем магического "исцеления" местного нищего. Мужчина якобы без руки просил милостыню в центре Львова. Однако через несколько минут его заметили неподалеку пьяного и уже с рукой.

На львовских улицах часто можно встретить нищих. Однако бывает, что они на самом деле не нуждаются в помощи, а пытаются обмануть доверчивых горожан и туристов.

Еще один интересный случай В столице "бабушка-нищенка" оказалась мужчиной с усами: видео разоблачения

Мужчина без руки попрошайничал в центре Львова

Недавно в сети обнародовали видео магического "исцеления" львовского нищего. Мужчина просил милостыню в самом центре города. У него не было руки, что, вероятно, вызывало жалость у многих неравнодушных людей.

Однако через некоторое время его заметили неподалеку. У нищего уже не было инвалидности и он спокойно распивал алкоголь со своим товарищем. На вопрос, как у него снова выросла рука, мужчина ответил, что "это произошло само собой" и он – человек-ящерица.

Да, у меня не было руки и я просил. Но теперь буду просить с двумя руками,

– отметил нищий.

Очевидно, что мужчина пытался обмануть доверчивых людей. На видео видно, что его рука находится под одеждой. Он сидел на коленях, что также позволило нищему замаскировать конечность.

Если вы хотите помочь нуждающимся, лучше перечислять деньги на счета проверенных благотворительных организаций. Например, во Львове работает сообщество взаимопомощи "Емаус-оселя". Оно помогает бездомным социализироваться и снова начать полноценную жизнь.

Смотрите видео магического "исцеления" львовского нищего