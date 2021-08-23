"Магнит" для бездомных и хулиганов: в каком состоянии находятся украинские бомбоубежища

С 2014 года на Донбассе идет российско-украинская война, которую официально называют вооруженным конфликтом. Ее отголоски доходят и до Киева. Поэтому неудивительно, что в головах жителей столицы звучат вопросы: "Что делать, если город начнут бомбить и обстреливать. Куда бежать и где можно спрятаться?" В этом и разбирался сайт 24 канала.

"Бомбоубежищ" больше не существует

"Бомбоубежища" перестали использовать и строить почти сразу после Второй мировой войны. В них больше не было потребности", – говорит Виктор Коцюба, и.о. начальника отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской районной в г. Киеве госадминистрации.



Коцюба: "Плита здесь находится еще "со времен ЖЭКа". Осталась, потому что ее жалко выбрасывать" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Он объясняет, что стратегические объекты для защиты от бомб и снарядов со временем стали хранилищами, сооружениями двойного назначения или простейшими укрытиями. Последние два вида защитных сооружений в мирное время используют для хозяйственных, культурных и бытовых потребностей горожан.

Только вы не указывайте адрес и номер хранилища. Это конфиденциальная информация, – отмечает Виталий Иванченко, начальник отдела защиты населения Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Соглашаемся и уже через мгновение спускаемся к одному из хранилищ столицы. Оно находится на базе коммунального предприятия – управляющей компании, которая предоставляет услуги по содержанию многоквартирного дома и придомовой территории.



В столице сооружения гражданской защиты по назначению не использовали еще со времен Второй мировой войны / Фото – 24 канал, Алина Туришин

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Путешествие в 80-е

Под землей время словно остановилось. Интерьер сооружения переносит в советское прошлое – времена Черненко и Горбачева. "Этот объект гражданской защиты построили в 1985-м", – рассказывает Коцюба.

Он уверяет, что в хранилище второго класса есть все необходимое – комнаты для сидения, вода, санузел, запасной выход, системы вентиляции и освещения, электрощитовая.



Коцюба: "В Советском Союзе здание бы не приняли в эксплуатацию, если бы строители не соблюли все нормы" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

350 человек могут находиться в таком помещении не менее 48 часов в случае чрезвычайной ситуации техногенного, природного и военного характеров, – подчеркивает Коцюба.

Интересно знать

В целом существует пять классов хранилищ. В таких сооружениях в первую очередь должны укрываться сотрудники предприятий и учреждений, работающих в особый период, в частности:



• работники крупнейшей работающей смены, которые обеспечивают жизнедеятельность в особый период;

• дежурная служба;

• больные,

• медики.

В коридоре сооружения наше внимание привлекает кухонная плита. Спрашиваем, можно ли ею пользоваться.

Законодательной базой не предусмотрено. Плита здесь находится еще "со времен ЖЭКа". Осталась, потому что ее жалко выбрасывать,

– рассказывает и.о. начальника отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской РГА.

Идем дальше. В двух комнатах расположены лавочки и столы. В одной из них есть и немало металлолома – "система связи", которая еще с 2000-х не работает.

В 90-е сюда могли звонить сотрудники ЖЭКа. Сейчас уже есть телефон и возможность подключиться к интернету, – говорит Коцюба.



Коцюба: "В 90-е сюда могли звонить сотрудники ЖЭКа" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

По назначению не использовали

Сооружения гражданской защиты столицы по назначению не использовали еще со времен Второй мировой войны. Сейчас ими пользуются, только чтобы тренировать участников операции Объединенных сил, говорит Иванов.

В хранилище находятся три бака для запасов питьевой воды. Каждый может вместить 500 литров, подчеркивает и.о. начальника отдела по вопросам гражданской защиты. Он сразу уверяет: "Вода всегда здесь есть. Ее периодически меняют". По просьбе продемонстрировать, что в баках находится питьевая вода, нам отвечают: "Есть все, но вода циркулирует. Поэтому..."



В хранилище находятся три бака для запасов питьевой воды, каждый из которых может вместить 500 литров / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Рядом с баками с водой расположена уборная, немного дальше – комната для вентиляции и запасной выход. Ключи от него – у руководства управляющей компании, уверяет представитель Департамента.

Воздуховоды и отключение электричества

Коцюба показывает, как работают воздуховоды. "Видите, это закачка воздуха. Фильтры очищают его. Эта система может функционировать в электрическом и ручном режимах", – рассказывает он.

Ответственные за содержание этого объекта должны включить систему вентиляции сразу, как только сюда зайдут люди. Хранилища второго класса "не обеспечены резервным электропитанием".

В этом сооружении нет генераторов, как в хранилищах первого класса. Если не будет света, то будут использовать свечи, фонари, керосиновые лампы, – отмечает и.о. начальника отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской РГА.



Ответственные за содержание хранилища должны включить систему вентиляции сразу же, как только сюда зайдут люди / Фото – 24 канал, Алина Туришин

В течение 12 часов после сигнала о чрезвычайной ситуации в хранилищах должны подготовить все необходимое, в частности, проверить его на герметичность, пополнить запасы медикаментов, доукомплектовать соответствующими инструментами, вывезти громоздкое оборудование.

Кстати, химически опасные объекты в столице отсутствуют. Поэтому понятия "противорадиационное укрытие" в Киеве нет. И в доктрине мировой не предусматривается ядерная война. Это вам говорю, как бывший военный, – добавляет Иванченко.

На самом деле сейчас химически опасных объектов в столице насчитывается 18, а в 2020 году их было 20, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности.

Для защиты населения можно использовать не только специально построенные сооружения, но и здания хозяйственного назначения, приспособленные под укрытия, а также обычные жилые дома, отмечают в ведомстве.



В Киеве сейчас отмечается более 500 хранилищ / Фото: – 24 канал, Алина Туришин

Под грифом "Секретно"

При проектировании хранилищ закладывается "запас прочности, который сооружение должно выдержать во время бомбардировок и артиллерийских обстрелов", говорит Коцюба.

Вся информация прописана в паспорте объекта, однако я не могу ее распространять, ведь она с ограниченным доступом. В Советском Союзе здание бы не приняли в эксплуатацию, если бы строители не выполнили всех норм, – успокаивает он.



В Департаменте муниципальной безопасности КГГА не знают, сколько средств защиты есть в сооружении / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Направляемся к еще одной комнате. В ней находится архив управляющей компании, а также индивидуальные средства защиты – противогазы и фильтры. Их будут использовать в случае чрезвычайной ситуации техногенного характера. Иванченко не знает сколько средств защиты есть в сооружении. Однако он уверяет: "Они хоть и советские, но и сейчас прекрасно работают".

Две стороны одного помещения

Отправляемся уже к постройке двойного назначения – паркингу. Он находится по адресу: проспект Победы, 125. В мирное время территории паркингов могут использовать частные компании. Однако в случае чрезвычайных ситуаций они обязаны обеспечить укрытие населения, отмечает Коцюба.

На первый взгляд, этот объект гражданской защиты ничем не отличается от обычного гаража или автостоянки. Рядом с ним расположены детская площадка и немало многоквартирных домов.



В Киеве некоторые паркинги являются сооружениями двойного назначения / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Заходим внутрь. Нас сразу встречает охранник. Сейчас он здесь главный. "Директора нет. Поехал по делам", – объясняет сторож. Внутри паркинга – машины разных марок и мотоциклы. Лавок почти нет, но есть аптечка и один фонарик.

Здесь могут укрыться до двух тысяч человек. Есть туалет, вода, работает сигнализация, вентиляционная система. В случае опасности скамьи достают из кладовой. Ответственные лица доставят биотуалеты,

– говорит и. о. начальника отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской РГА.

По его словам, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и комиссия при Департаменте муниципальной безопасности регулярно проверяют сооружения двойного назначения. Если частные компании не выполняют прописанные требования, то их сначала предупредят. Затем же могут привлечь к ответственности, в том числе и к уголовной.



Коцюба уверяет, что в случае чрезвычайной ситуации ответственные лица доставят биотуалеты / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Начальник отдела защиты населения и территории жалуется, что "нехорошие люди" постоянно прорываются к объектам защиты. Бездомные используют эти сооружения для ночлега, но большинство – занимается кражами.

Некоторые хранилища находятся в ужасном состоянии из-за таких кадров. Внутри все раздолбанное. Кто-то специально уничтожает. Каждый случай индивидуален, – говорит Иванов.

Чаще всего исчезают таблички с контактами руководства сооружений. "Куда они деваются? Для кого-то становятся "сувенирами", – смеется Коцюба.



В Киеве на учете 355 подземных автопаркингов / Фото – 24 канал, Алина Туришин

В Департаменте муниципальной безопасности подчеркивают, что в госбюджете не заложены средства для ремонта сооружений гражданской обороны. Поэтому обычно на это выделяют деньги частные компании.

Сейчас в Киеве на учете:

более 500 хранилищ ;

; 658 сооружений двойного назначения – 355 подземных автопаркингов, 256 подземных переходов и 47 подземных помещений метрополитена;

– 355 подземных автопаркингов, 256 подземных переходов и 47 подземных помещений метрополитена; 3741 простых укрытий – цокольных и подвальных помещений.

Информацию о местах укрытия населения в подземном пространстве столицы можно посмотреть по ссылке.