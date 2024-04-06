В Киеве расцвели первые магнолии: волшебный репортаж из столицы

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения магнолий. Здесь собрана одна из самых больших коллекций этих волшебных деревьев.

Сейчас сезон только начинается, но желающих увидеть эту красоту уже немало. Киевляне и гости города наслаждаются эстетикой цветения. 24 Канал тоже уже успел побывать в ботсаду и зафиксировать первые цветущие деревья.

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Одной из первых начинает цвести белая магнолия: магнолия голая и звездчатая магнолия, именно их цветение сейчас можно наблюдать.



Расцветают магнолии / Фото 24 Канала, Валетины Полищук



Люди неспешно прогуливаются и читают в ботсаду / Фото 24 Канал, Валентины Полищук



В ботсаду Киева уже очень зелено / Фото 24 Канала, Валетины Полищук



Невероятная красота магнолии / Фото 24 Канала, Валетины Полищук

В Ботаническом саду имени А. В. Фомина собрана огромная коллекция магнолий – около 65 видов. Благодаря этому период цветения магнолий в ботсаду Фомина достаточно длительный – около месяца.

В столице расцветают магнолии / Фото 24 Канала, Валетины Полищук

! Магнолия цветет недолго, всего 2 – 3 недели, поэтому советуем сходить и насладиться этими прекрасными цветами.

Люди в ботсаду наслаждаются красотой деревьев / Фото 24 Канала, Валетины Полищук

Более того, что посмотреть как цветут магнолии в ботсаду Фомина можно бесплатно - вход на территорию свободный.