Наразі сезон лише розпочинається, але охочих побачити цю красу уже чимало. Кияни та гості міста насолоджуються естетикою цвітіння. 24 Канал теж уже встиг побувати у ботсаду і зафіксувати перші квітучі дерева.

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Однією з перших починає цвісти біла магнолія: магнолія гола і зірчаста магнолія, саме їх цвітіння зараз можна спостерігати.



Розвітають магнолії / Фото 24 Каналу, Валетини Поліщук



Люди неспішно прогулюються та читають в ботсаду / Фото 24 Канал, Валентини Поліщук



У ботсаду Києва уже дуже зелено / Фото 24 Каналу, Валетини Поліщук



Неймовірна краса магнолії / Фото 24 Каналу, Валетини Поліщук

У Ботанічному саду імені А. В. Фоміна зібрано величезну колекцію магнолій – близько 65 видів. Завдяки цьому період цвітіння магнолій у ботсаду Фоміна досить тривалий – близько місяця.

У столиці розквітають магнолії / Фото 24 Каналу, Валетини Поліщук

Зауважте! Магнолія цвіте недовго, всього 2 – 3 тижні, тому радимо сходити і насолодитися цими прекрасними квітами.

Люди у ботсаду насолоджуються красою дерев / Фото 24 Каналу, Валетини Поліщук

Ба більше, що подивитись як цвітуть магнолії в ботсаду Фоміна можна безкоштовно — вхід на територію вільний.