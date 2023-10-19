Заметим, что 16 сентября 2023 года исполнился ровно год после остановки сердца правозащитницы. О присуждении ей премии Сахарова за свободу мнения стало известно в четверг, 19 октября.
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Махсы Амини присудили премию Сахарова
После убийства 22-летней Махсы Амини Иран охватила волна протестов против власти. Они продолжались несколько месяцев, однако в конце концов были подавлены.
Европейский парламент с гордостью поддерживает смелых и дерзких, продолжающих бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто даже из тюрьмы продолжает поддерживать женщин, жизнь и свободу. Почитаем всех тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу,
– констатировала председатель Европарламента Роберта Мецолла.
Важно, что церемония награждения состоится 13 декабря 2023 года в зале Европейского парламента в Страсбурге.
Больше о награде
Вручают ее за достижения в:
- защите прав человека и его основных свобод;
- развития демократии и отстаивания верховенства права;
- защите уважения к международному законодательству;
- защите прав меньшинств.
Среди ее лауреатов есть, в частности, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, а также Лейла Зана, Вэй Джиншень, Ху Цзя, Гильермо Фариньяс, Джафар Панаги, Насрин Сотоудех, Раиф Бадави и Ильхам Тохти.