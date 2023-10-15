Экономический рост не ведет к автоматическому сокращению гендерных разрывов

К тому времени, как результаты исследования увидели свет в 1990-х годах, в экономической науке доминировало мнение, что экономический рост ведет к увеличению вовлечённости женщин на рынке оплачиваемого труда. Однако оказалось, что эти выводы строятся на недостаточной информации. Если взять больший массив данных, то картина меняется. Клаудия Голдинг исследовала именно эту более широкую картину по данным последних двухсот лет.

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Вызов заключался в том, что тема женского труда была недостаточно или неадекватно освещена в исторических источниках. Например, в документах в течение определенного времени в графе "занятость" указывалось "замужество". Однако фактически, состоящие в браке, женщины выполняли не только бытовые обязанности или уход за работой, но и работали наравне с мужчинами в сельском хозяйстве или на кустарных производствах. Эта занятость не фиксировалась в официальных источниках.

Для решения этой проблемы профессор Голдинг обновила базы данных с учетом промышленной статистики, переписей населения, данных о составе домохозяйств (в частности о домохозяйствах, которые возглавляли женщины) и других источников. Она смогла определить, что фактическая доля женщин в составе рабочей силы США была больше, чем та, которую фиксировали официальные исторические источники.

Более того, более длительный период наблюдений позволил ретроспективно исследовать влияние структурных изменений на выход женщин на рынок труда США в период с конца 18 века (когда доминировал аграрный сектор), через индустриализацию и до второй половины 20 века (когда доминировал сектор услуг).

Оказалось, что экономический рост не ведет к автоматическому сокращению гендерных разрывов. Ибо, кроме спроса на работу женщин на рынке труда, важно и наличие предложения от женщин. На нее влияют несколько факторов.

Во-первых, брак . Ретроспективно оказалось, что с началом индустриализации меньшая часть женщин продолжала работать после замужества по сравнению с доиндустриальной эпохой, несмотря на рост спроса на рабочую силу. Причина – женщинам стало сложнее совмещать работу с семейной жизнью, поскольку место работы с "домашнего хозяйства" сменилось на "фабрику".

. Ретроспективно оказалось, что с началом индустриализации меньшая часть женщин продолжала работать после замужества по сравнению с доиндустриальной эпохой, несмотря на рост спроса на рабочую силу. Причина – женщинам стало сложнее совмещать работу с семейной жизнью, поскольку место работы с "домашнего хозяйства" сменилось на "фабрику". Во-вторых, ожидание . Женщины получали образование в зависимости от своих ожиданий на будущее. То есть, если женщина ожидала, что она не будет продолжать профессиональный путь после замужества и рождения детей, то она (или ее родители) принимала соответствующие решения по образованию. От этих решений зависели перспективы ее возвращения на рынок труда после взросления детей.

. Женщины получали образование в зависимости от своих ожиданий на будущее. То есть, если женщина ожидала, что она не будет продолжать профессиональный путь после замужества и рождения детей, то она (или ее родители) принимала соответствующие решения по образованию. От этих решений зависели перспективы ее возвращения на рынок труда после взросления детей. В-третьих, контрацепция. Возможность женщины отсрочить замужество и рождение детей позволяла ей иметь более четкие ожидания от будущего, а потому и принимать осознанные, спланированные решения по образованию и карьере.



Как женатые женщины находили работу / Фото Нобелевского комитета

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Большая вовлеченность или даже равное участие в рынке труда еще не означает гендерное равенство. Поскольку в повестке дня остается другая проблема – разрыв в оплате труда.

Обратившись к историческим статистическим данным, Голдинг исследовала отличия в заработных платах мужчин и женщин и причины этих отличий. Оказалось, что дискриминация заработной платы, то есть разница, которую нельзя объяснить различиями в образовании, возрасте или производительности, выросла в период расширения сектора услуг в 20 веке. Одной из причин стал переход от оплаты труда за проделанную работу к помесячной оплате.

Хотя разрыв в оплате труда в странах с высоким уровнем доходов за последние десятилетия сократился, сегодня он все еще составляет 10 – 20%. Почему? По мнению ученой, одна из основных причин – "эффект отцовства".

Вместе с коллегами Голдинг в 2010 году представили результаты исследования, которые показали, что начальная разница в оплате труда незначительна, однако с появлением первого ребенка доходы женщин падают и не растут такими же темпами, как у мужчин. Все потому, что наличие детей связано с накопленным опытом работы и большим количеством перерывов в карьере. Женщины, как правило, берут на себя большую ответственность за детей, чем мужчины, что создает сложности в профессиональной реализации женщин.



Почему женщины получают меньшие зарплаты, чем мужчины / Фото Нобелевского комитета

Почему исследования Клаудии Голдинг важны для Украины

Послевоенное восстановление Украины потребует не только значительного объема капитальных инвестиций в восстановление энергетической инфраструктуры, жилищного фонда, преодоления последствий экоцида или восстановления промышленных объектов, но и не менее значительное количество рабочей силы.

При этом важно помнить, что в Украине самая низкая в Европе рождаемость, а война и выезд женщин с детьми усилили демографический кризис. Рекомендуем Ситуация с Бахмутом повторяется: Россия готовит информационное цунами об Авдеевке

Поэтому нужно не только осознать ограничения, налагаемые гендерной сегрегацией, и понять возможности, которые предоставляет вовлеченность женщин, но и реализовать политики гендерного равенства на практике.

Это увеличение возможностей для женщин совмещать занятость и воспитание детей – большая доступность детсадов, гибкие графики работы. И этим должно заниматься не только правительство. Многое зависит от местных властей – например, повышение доступности общественных мест нужно не только для людей с инвалидностью, но и для родителей с малышами.

Работодателям также придется адаптироваться к изменениям на рынке труда. В частности, придется привлекать больше женщин в "традиционно мужские" отрасли, такие как строительство. Это потребует дополнительной механизации процессов. Большее вовлечение женщин в рынок труда будет способствовать не только гендерному равенству, но и более эффективному использованию факторов производства, а следовательно, и экономическому росту.

Клаудия Голдинг стала третьей в истории женщиной, получившей Нобелевскую премию по экономике. Всего с 1969 года было 93 лауреата этой премии. Как видим, научная сфера является ярким примером, что нам есть над чем работать в вопросах гендерного равенства.