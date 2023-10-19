Зауважимо, що 16 вересня 2023 року виповнився рівно рік після зупинки серця правозахисниці. Про присудження їй премії Сахарова за свободу думки стало відомо у четвер, 19 жовтня.

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Магсі Аміні присудили премію Сахарова

Після вбивства 22-річної Магсі Аміні Іран охопила хвиля протестів проти влади. Вони тривали декілька місяців, однак урешті-решт були придушені.

Європейський парламент з гордістю підтримує сміливих і зухвалих, які продовжують боротися за рівність, гідність і свободу в Ірані. Ми підтримуємо тих, хто навіть із в'язниці продовжує підтримувати жінок, життя та свободу. Вшановуємо всіх тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу,

– констатувала голова Європарламенту Роберта Мецола.

Важливо, що церемонія нагородження відбудеться 13 грудня 2023 року в залі Європейського парламенту в Страсбурзі.

Зверніть увагу! Минулого року премію за свободу думки імені Сахарова присудили українському народові та президенту нашої держави Володимиру Зеленському.

Більше про нагороду

Премія імені борця за права людини, лавреата Нобелівської премії Андрія Сахарова є щорічною відзнака Європейського парламенту. Започаткували її у 1988 році.

Вручають її за досягнення в:

захисті прав людини та її основних свобод;

розвитку демократії та відстоювання верховенства права;

захисті поваги до міжнародного законодавства;

захисті прав меншин.

Серед її лавреатів є, зокрема, український кінорежисер Олег Сенцов, а також Лейла Зана, Вей Джиншень, Ху Цзя, Гільєрмо Фаріньяс, Джафар Панагі, Насрін Сотоудех, Раїф Бадаві та Ільхам Тохті.