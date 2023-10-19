Зауважимо, що 16 вересня 2023 року виповнився рівно рік після зупинки серця правозахисниці. Про присудження їй премії Сахарова за свободу думки стало відомо у четвер, 19 жовтня.
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Магсі Аміні присудили премію Сахарова
Після вбивства 22-річної Магсі Аміні Іран охопила хвиля протестів проти влади. Вони тривали декілька місяців, однак урешті-решт були придушені.
Європейський парламент з гордістю підтримує сміливих і зухвалих, які продовжують боротися за рівність, гідність і свободу в Ірані. Ми підтримуємо тих, хто навіть із в'язниці продовжує підтримувати жінок, життя та свободу. Вшановуємо всіх тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу,
– констатувала голова Європарламенту Роберта Мецола.
Важливо, що церемонія нагородження відбудеться 13 грудня 2023 року в залі Європейського парламенту в Страсбурзі.
Більше про нагороду
Вручають її за досягнення в:
- захисті прав людини та її основних свобод;
- розвитку демократії та відстоювання верховенства права;
- захисті поваги до міжнародного законодавства;
- захисті прав меншин.
Серед її лавреатів є, зокрема, український кінорежисер Олег Сенцов, а також Лейла Зана, Вей Джиншень, Ху Цзя, Гільєрмо Фаріньяс, Джафар Панагі, Насрін Сотоудех, Раїф Бадаві та Ільхам Тохті.