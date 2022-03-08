Майя Санду в поздравлении к 8 марта вспомнила об украинских женщинах

Президент Молдовы Майя Санду в своей заметке в социальной сети фейсбук вспомнила об украинских женщинах.

По ее словам, борьба женщин за мирный и равный мир продолжается. Сегодня украинки перевозят своих детей и пожилых людей через границу страны, идут воюют вместе с мужчинами за независимость родной земли.

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"Женщины из Украины, из Молдовы и со всего мира – требуют прекращения войны и восстановления мира. Мы знаем: мир и жизнь в приоритете", – написала Майя Санду.

Кроме того, она отметила, что у каждого есть сила справиться с любыми трудностями. "Мы просто должны верить в собственные силы и действовать настойчиво. Будьте здоровы, берегите себя и окружающих, позволяйте себе расти и сиять. Давайте вместе построим мир, где голоса женщин имеют значение – в таком мире нет места войне", – добавила Майя Санду.

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