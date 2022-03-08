За її словами, боротьба жінок за мирний та рівний світ триває. Сьогодні українки перевозять своїх дітей та літніх людей через кордон країни, йдуть воюють разом з чоловіками за незалежність рідної землі.

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"Жінки з України, з Молдови та з усього світу – вимагають припинення війни та відновлення миру. Ми знаємо: мир і життя в пріоритеті", – написала Майя Санду.

Крім того, вона зазначила, що кожен має силу впоратися з будь-якими труднощами. "Ми просто повинні вірити у власні сили та діяти наполегливо. Будьте здорові, бережіть себе та оточуючих, дозволяйте собі рости та сяяти. Давайте разом побудуємо світ, де голоси жінок мають значення – в такому світі немає місця війні", – додала Майя Санду.

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