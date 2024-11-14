Майк Джонсон сохранит должность спикера Палаты представителей в новом составе

Майк Джонсон сохранит свою должность спикера при новом составе Палаты представителей США. Он получил поддержку как кандидатура на эту должность от Республиканской партии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios. Этот пост он занимает с октября 2023 года.

К теме Трамп набирает в команду ярых "ястребов": будут ли они поддерживать Украину

Почему Джонсон сохранит пост спикера Палаты представителей

Журналисты отметили, что Майк Джонсон 13 ноября выиграл номинацию от Республиканской партии на полный двухлетний срок на посту спикера нижней палаты парламента США, после того, как баллотировался туда.

Его должен утвердить новый состав Палаты представителей, который должен начать работать с 3 января 2025 года.

До этого в январе 2024 года Джонсону понадобится 218 голосов, чтобы сохранить свой пост. С тех пор его позиция была шаткой, ведь спикера не поддерживала часть республиканцев. Но избранный президент Трамп в среду сказал республиканцам, что он "на 100% поддерживает Джонсона".

По данным авторов материала, Джонсона, победившего путем единогласного голосования, когда-то многие считали временным спикером после того, как он заменил Кевина Маккарти, отстраненного из 118-го состава Конгресса.



Кроме того, лидера большинства Республиканской партии в Палате представителей США Стива Скалиса единогласно оставили в должности, что предусматривает установление законодательной повестки дня и назначение слова.

Представитель большинства в Палате представителей Том Эммер также останется в новом Конгрессе.

К слову, Дональд Трамп также 13 ноября официально объявил, что назначит после инаугурации новым государственным секретарем США Марко Рубио. Он является известным "ястребом" в отношении Китая, Кубы и Ирана.