Просьба Джонсона якобы не обязательно связана с версией Сената по дополнительной помощи, но, вероятно, касается общего направления прохождения законодательного проекта. Однако, лидер большинства в Палате представителей Стив Скализе заявляет, что президент отказывается встречаться с Джонсоном.

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Почему Байден отказывается от встречи

Администрация Байдена отметила непоследовательность Джонсона в вопросах границы и призвала "завершить переговоры, которые он ведет сам с собой" и прекратить откладывать потребности нацбезопасности США во имя политики.

В конце концов, они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что он серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к согласию по этому вопросу,

– отметил Скализе.

По информации СМИ, за последние два месяца после поездки Джонсона в прошлом месяце к границе США в Игл-Пасс, штат Техас, его сотрудники несколько раз требовали встречи с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома.

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