Прохання Джонсона нібито не обов'язково пов'язане з версією Сенату щодо додаткової допомоги, але, ймовірно, стосується загального напрямку проходження законодавчого проєкту. Проте, лідер більшості у Палаті представників Стів Скалізе заявляє, що президент відмовляється зустрічатися з Джонсоном.
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Чому Байден відмовляється від зустрічі
Адміністрація Байдена зазначила непослідовність Джонсона в питаннях кордону та закликала "завершити переговори, які він веде сам з собою" й припинити відкладати потреби нацбезпеки США в ім'я політики.
Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож президент не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання,
– зазначив Скалізе.
За інформацією ЗМІ, за останні два місяці після поїздки Джонсона минулого місяця до кордону США в Ігл-Пасс, штат Техас, його співробітники кілька разів вимагали зустрічі з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому.
Що відомо про законопроєкт щодо допомоги України: основне
- У січні Джо Байден обговорював імміграційну угоду з Майком Джонсоном та іншими керівниками Конгресу, спрямовану на розблокування допомоги Україні. Тоді глава Палати представників назвав зустріч "продуктивною".
- 13 лютого сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає 95,3 мільярда доларів для трьох країн. Тепер законопроєкт направлять до Палати представників.
- Втім, Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроєкт щодо допомоги України на голосування. Таке рішення вже розкритикували американські політики та Джо Байден.