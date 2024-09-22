Об исчезновении "британского Билла Гейтса" стало известно 19 августа. Следующие дни продолжались поисковые работы, в ходе которых дайверы достали тела семерых погибших. Теперь стало известно, что специалисты, которые обследуют обломки затонувшей суперяхты стоимостью 40 миллионов долларов, попросили усилить охрану судна из-за опасений, что конфиденциальные данные, запертые в его сейфах, могут заинтересовать иностранные правительства, сообщают несколько источников CNN.

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На яхте могли находиться секретные документы

Итальянская прокуратура, которая открыла уголовное расследование по нескольким обвинениям в непредумышленном убийстве и аварии корабля по неосторожности, считает, что на затонувшей яхте Bayesian могут быть очень конфиденциальные данные, связанные с рядом западных спецслужб.

Отмечается, что Линч был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через свои различные компании, в частности основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace.

Считается, что затонувшее судно, лежащее на морском дне на глубине примерно 50 метров, имеет водонепроницаемые сейфы, содержащие два суперзашифрованных жестких диска, на которых хранится строго секретная информация, в частности коды доступа и другие конфиденциальные данные.

Сперва местные правоохранительные органы опасались, что потенциальные воры могут попытаться добраться до обломков, чтобы найти дорогие ювелирные изделия и другие ценные предметы, которые все еще находятся на борту яхты.

Теперь они обеспокоены тем, что обломки, которые, как ожидается, будут найдены в ближайшие недели в рамках уголовного расследования трагедии, также заинтересуют иностранные правительства, включая Россию и Китай. Они попросили, чтобы яхту тщательно охраняли как над водой, так и под водой.

К слову, ранее стали известны имена пассажиров, погибших в результате катастрофы яхты в Италии.