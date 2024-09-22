Про зникнення "британського Білла Гейтса" стало відомо 19 серпня. Наступні дні тривали пошукові роботи, в ході яких дайвери дістали тіла сімох загиблих. Тепер стало відомо, що спеціалісти, які обстежують уламки затонулої суперяхти вартістю 40 мільйонів доларів, попросили посилити охорону судна через побоювання, що конфіденційні дані, замкнені в його сейфах, можуть зацікавити іноземні уряди, повідомляють кілька джерел CNN.

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На яхті могли перебувати секретні документи

Італійська прокуратура, яка відкрила кримінальне розслідування за кількома звинуваченнями в ненавмисному вбивстві та аварії корабля з необережності, вважає, що на затонулій яхті Bayesian можуть бути дуже конфіденційні дані, пов’язані з низкою західних спецслужб.

Зазначається, що Лінч був пов'язаний з британськими, американськими та іншими спецслужбами через свої різні компанії, зокрема засновану ним компанію з кібербезпеки Darktrace.

Вважається, що затонуле судно, що лежить на морському дні на глибині приблизно 50 метрів, має водонепроникні сейфи, що містять два суперзашифровані жорсткі диски, на яких зберігається суворо секретна інформація, зокрема коди доступу та інші конфіденційні дані.

Спершу місцеві правоохоронні органи побоювалися, що потенційні злодії можуть спробувати дістатися до уламків, щоб знайти дорогі ювелірні вироби та інші цінні предмети, які все ще перебувають на борту яхти.

Тепер вони стурбовані тим, що уламки, які, як очікується, будуть знайдені найближчими тижнями в рамках кримінального розслідування трагедії, також зацікавлять іноземні уряди, включаючи Росію та Китай. Вони попросили, щоб яхту ретельно охороняли як над водою, так і під водою.

До слова, раніше стали відомі імена пасажирів, які загинули внаслідок катастрофи яхти в Італії.