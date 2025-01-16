Об этом сообщает Politico, пишет 24 Канал.

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Майка Тернера отстранили от должности

Как отметили анонимные информированные собеседники издания, Джонсон назвал Трампа причиной смещения, когда спикер встретился с Тернером вечером 15 января.

Сам Тернер, в свою очередь, сказал CBS News, что Джонсон назвал причиной своего решения "беспокойство из Мар-а-Лаго".

В комментарии журналистам Джонсон заявил, что "это решение Палаты представителей", отвлекая внимание от Трампа.

"Это не решение президента Трампа, это решение Палаты представителей", – отметил он и добавил, что это решение "не было оскорблением" для Тернера, который "доблестно действовал в трудное время в сложных обстоятельствах".

Как пишут в издании, впервые назначен тогдашним лидером республиканцев Кевином Маккарти возглавить комитет в 2022 году, Тернер нажил себе врагов среди MAGA ("Make America Great Again") из-за своего отношения к ключевым вопросам разведки.

Также он был откровенным сторонником финансирования Украины и других четких позиций по вопросам национальной безопасности.

Представитель Коннектикута Джим Гаймс, главный демократ в комитете по вопросам разведки, пообщался с журналистами вскоре после того, как появилась эта новость.

"У меня сейчас холод по спине, потому что это полностью изменит динамику надзора", – прокомментировал ситуацию Гаймс.

В среду Тернер опубликовал краткое заявление, в котором подтвердил, что покидает комитет.

"Под моим руководством мы восстановили целостность Комитета и вернули его миссию к основному фокусу национальной безопасности. Угроза со стороны наших противников реальна и требует серьезного обсуждения", – подытожил он.

Добавим, что народный депутат Александра Устинова, заявила, что "это очень-очень плохая новость для Украины, ведь это не просто об увольнении Тернера с председателя комитета разведки, это потеря Украиной очень большого друга на ключевой должности".

"Не помню ни разу, чтобы он не поддержал нас, не давил на администрацию, не писал письма или не звонил в Пентагон или их разведку", – написала она в своей заметке в фейсбуке.

Также депутат добавила, что когда в последний раз с ним виделась, три недели назад, Тернер сделал открытое письмо от себя не только как председателя комитета разведки, а как главы делегации НАТО в парламентской ассамблее о предоставлении Украине многоцелевого вертолета Black Hawk.