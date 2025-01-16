Про це повідомляє Politico, пише 24 Канал.

Дивіться також "Крихітна і нешкідлива": ЗМІ розкрили 2 обов'язкові вимоги Путіна до Трампа щодо України

Майка Тернера усунули з посади

Як зазначили анонімні проінформовані співрозмовники видання, Джонсон назвав Трампа причиною зміщення, коли спікер зустрівся з Тернером ввечері 15 січня.

Сам Тернер, своєю чергою, сказав CBS News, що Джонсон назвав причиною свого рішення "занепокоєння з Мар-а-Лаго".

У коментарі журналістам Джонсон заявив, що "це рішення Палати представників", відвернувши увагу від Трампа.

"Це не рішення президента Трампа, це рішення Палати представників", – зазначив він та додав, що це рішення "не було образою" для Тернера, який "доблесно діяв у важкий час за складних обставин".

Як пишуть у виданні, вперше призначений тодішнім лідером республіканців Кевіном Маккарті очолити комітет у 2022 році, Тернер нажив собі ворогів серед MAGA ("Make America Great Again") через своє ставлення щодо ключових питань розвідки.

Також він був відвертим прихильником фінансування України та інших чітких позицій щодо питань національної безпеки.

Представник Коннектикуту Джим Гаймс, головний демократ в комітеті з питань розвідки, поспілкувався з журналістами невдовзі після того, як з'явилася ця новина.

"У мене зараз холод по спині, тому що це повністю змінить динаміку нагляду", – прокоментував ситуацію Гаймс.

У середу Тернер опублікував коротку заяву, в якій підтвердив, що залишає комітет.

"Під моїм керівництвом ми відновили цілісність Комітету і повернули його місію до основного фокуса національної безпеки. Загроза з боку наших супротивників реальна і вимагає серйозного обговорення", – підсумував він.

Додамо, що народна депутатка Олександра Устінова, заявила, що "це дуже-дуже погана новина для України, адже це не просто про звільнення Тернера з голови комітету розвідки, це втрата Україною дуже великого друга на ключовій посаді".

"Не памʼятаю жодного разу, щоб він не підтримав нас, не тиснув на адміністрацію, не писав листи чи не дзвонив у Пентагон чи їхню розвідку", – написала вона у своєму дописі в фейсбуці.

Також депутатка додала, що коли востаннє з ним бачилася, три тижні тому, Тернер зробив відкритий лист від себе не лише як голови комітету розвідки, а як голови делегації НАТО в парламентській асамблеї про надання Україні багатоцільового вертольота Black Hawk.