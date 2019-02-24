Майкл Щур объяснил, кого из кандидатов на ТВ показывают чаще, чем животных на Animal Planet

Анализ освещения на украинском ТВ президентской кампании сделан по заказу Совета Европы. По заказу же "Телевидение Торонто" эксперт по просмотру телевидения Максим Щербина пояснил, канал какого кандидата и каким образом поддерживает. В программе "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" зацепили и другие острые для Украины темы. Например, скандалы на Евровидении.

Кандидаты в президенты: кого и как показывают украинские каналы

"Факты говорят, что у меня редко бывают окна. Но опустим подробности и сразу перейдем к тому, что действительно впечатляет", – заявил эксперт.

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И далее в прямом эфире программы "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" сам Майкл Щур и эксперт Максим Щербина раскрыли тайны, содержащиеся в мониторинге от Совета Европы. А именно:

– "1+1" Коломойского поддерживает Зеленского, как Надя Дорофеева поддерживает материальное состояние Дантеса. Данные по мониторингу говорят, что на "плюсах" о Зеленском говорят только положительно или нейтрально. Тот же "1+1" нейтрально освещает Юлию Тимошенко и достаточно активно критикует все, что начинается на "Петр" и заканчивается на "Порошенко".

– "5 канал", который принадлежит Порошенко, не смогли глубоко промониторить: как-то непонятно, кого он поддерживает.

– канал "Прямой" принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но на нем показывают Порошенко чаще, чем животных на Animal Planet. А в свободное от Порошенко время травят Тимошенко и Зеленского. Иногда в особо извращенной форме.

– олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, которым принадлежит "Интер", развлекаются тем, что поддерживают Юрия Бойко.

– В любви к Бойко признаются также каналы NewsOne и 112, которые принадлежат Медведчуку. Кроме Бойко, что невероятно, 112 канал постоянно показывает Порошенко.

– телеканалы ICTV и СТБ, принадлежащих олигарху Виктору Пинчуку, больше позитивных материалов дают о Юлии Тимошенко, а также Анатолия Гриценко и Александра Вилкула. И, что интересно, эти телеканалы вообще очень редко критикуют кандидатов.

– на канале "Украина" чаще звучат два словосочетания: "Фонд Рината Ахметова" и "Олег Ляшко".

Инфернальный Нацотбор на Евровидение

Какую страну в случае победы на Нацотборе на Евровидению собирались представлять ANNA MARIA? Их. Ведь и Крым – их. Между тем певец Иван Дорн прокомментировал Нацотбор: "Музыка вне политики". И опубликовал в своем инстаграм фото, которое, подозреваем, тоже как-то касается Евровидения.



Скриншот с инстаграм-страницы Ивана Дорна

Так что же такое отбор на Евровидение? Это – возможность наблюдать за старением Андрея Данилко. А также за его стараниями – учить новые слова. Например, "инфернальность". Хотя разве может человек, который создал образ Верки Сердючки, не знать, что такое "инфернальность"?



"Инфернальная" Верка-Данилко

"А что за девочька на видео?"

Во время аппаратного совещания облгосадминистрации в Кропивницком у кого-то на телефоне включился звук. Как раз во время доклада чиновницы и на слове "услуги". И все бы ничего, если бы этими звуками не были "а – а – а" с разной интонацией.

Видео о том, что произошло на совещании в Кропивницком:

У мужчины, подозреваемого в том, что именно его телефон был источником звуков, спросили после совещания: "А что за девочка была на видео?" Но почему же "девочка"? А может, чиновник смотрел ролик, как эксперты канала "Прямой" реагируют на выступление Петра Порошенко!

Полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" можно смотреть здесь, или на 24 канале 24 февраля в 22:00