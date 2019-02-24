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      Майкл Щур объяснил, кого из кандидатов на ТВ показывают чаще, чем животных на Animal Planet

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      Майкл Щур и Максим Щербина рассказали, кого из кандидатов больше всего рекламирует украинское ТВ
      Майкл Щур и Максим Щербина рассказали, кого из кандидатов больше всего рекламирует украинское ТВ / Screenshot

      Анализ освещения на украинском ТВ президентской кампании сделан по заказу Совета Европы. По заказу же "Телевидение Торонто" эксперт по просмотру телевидения Максим Щербина пояснил, канал какого кандидата и каким образом поддерживает. В программе "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" зацепили и другие острые для Украины темы. Например, скандалы на Евровидении.

      Кандидаты в президенты: кого и как показывают украинские каналы

      "Факты говорят, что у меня редко бывают окна. Но опустим подробности и сразу перейдем к тому, что действительно впечатляет", – заявил эксперт.

      Смотрите также: Саркастические новости от Щура: Куда отправился Ляшкобус. Коммунальное комбо в Днепре

      И далее в прямом эфире программы "#@) ₴?$0 с Майклом Щуром" сам Майкл Щур и эксперт Максим Щербина раскрыли тайны, содержащиеся в мониторинге от Совета Европы. А именно:

      "1+1" Коломойского поддерживает Зеленского, как Надя Дорофеева поддерживает материальное состояние Дантеса. Данные по мониторингу говорят, что на "плюсах" о Зеленском говорят только положительно или нейтрально. Тот же "1+1" нейтрально освещает Юлию Тимошенко и достаточно активно критикует все, что начинается на "Петр" и заканчивается на "Порошенко".

      "5 канал", который принадлежит Порошенко, не смогли глубоко промониторить: как-то непонятно, кого он поддерживает.

      – канал "Прямой" принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но на нем показывают Порошенко чаще, чем животных на Animal Planet. А в свободное от Порошенко время травят Тимошенко и Зеленского. Иногда в особо извращенной форме.

      – олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, которым принадлежит "Интер", развлекаются тем, что поддерживают Юрия Бойко.

      – В любви к Бойко признаются также каналы NewsOne и 112, которые принадлежат Медведчуку. Кроме Бойко, что невероятно, 112 канал постоянно показывает Порошенко.

      – телеканалы ICTV и СТБ, принадлежащих олигарху Виктору Пинчуку, больше позитивных материалов дают о Юлии Тимошенко, а также Анатолия Гриценко и Александра Вилкула. И, что интересно, эти телеканалы вообще очень редко критикуют кандидатов.

      – на канале "Украина" чаще звучат два словосочетания: "Фонд Рината Ахметова" и "Олег Ляшко".

      Инфернальный Нацотбор на Евровидение

      Какую страну в случае победы на Нацотборе на Евровидению собирались представлять ANNA MARIA? Их. Ведь и Крым – их. Между тем певец Иван Дорн прокомментировал Нацотбор: "Музыка вне политики". И опубликовал в своем инстаграм фото, которое, подозреваем, тоже как-то касается Евровидения. 

      Дорн
      Скриншот с инстаграм-страницы Ивана Дорна

      Так что же такое отбор на Евровидение? Это – возможность наблюдать за старением Андрея Данилко. А также за его стараниями – учить новые слова. Например, "инфернальность". Хотя разве может человек, который создал образ Верки Сердючки, не знать, что такое "инфернальность"?

      Вєрка
      "Инфернальная" Верка-Данилко

      "А что за девочька на видео?"

      Во время аппаратного совещания облгосадминистрации в Кропивницком у кого-то на телефоне включился звук. Как раз во время доклада чиновницы и на слове "услуги". И все бы ничего, если бы этими звуками не были "а – а – а" с разной интонацией.

      Видео о том, что произошло на совещании в Кропивницком:

      У мужчины, подозреваемого в том, что именно его телефон был источником звуков, спросили после совещания: "А что за девочка была на видео?" Но почему же "девочка"? А может, чиновник смотрел ролик, как эксперты канала "Прямой" реагируют на выступление Петра Порошенко!

      Полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" можно смотреть здесь, или на 24 канале 24 февраля в 22:00

      blog_ava
      Права па песню MARUV принадлежат российской компании
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      Теги: Евровидение 2019 Новости Украины Выборы Президента 2019 Скандал СМИ Новости Кропивницкого
      Источник: 24 канал
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