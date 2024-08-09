Mindy Foundation устанавливают по Украине реабилитационные модули для защитников

В январе Mindy Foundation открыли первый мобильный реабилитационный модуль для защитников и их семей в Овруче Житомирской области. Он положит начало целой сети в разных регионах Украины.

Уже в 2024 году заработают еще 3 реабилитационных модуля в Василькове Киевской области, Хотине Черновицкой области и Кропивницком Кировоградской области. Подробнее 24 Каналу рассказал соучредитель БФ Тарас Ермаков.

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Какую помощь можно получить в реабилитационных модулях

Проект по установлению мобильного реабилитационного модуля является частью социальной франшизы, которую реализует БФ "Майнди" в сотрудничестве с Координационным центром по психическому здоровью Кабинета Министров Украины. Его создали для предоставления бесплатных психо-социальных и реабилитационных услуг:

ветеранам и ветеранкам;

семьям защитников;

гражданским, пострадавшим от российской агрессии.

Модули полностью безбарьерные и оснащены качественным реабилитационным оборудованием. Основные направления помощи: физическая реабилитация, постановка походки на протезах, сопровождение протезирования, эрготерапия, восстановление речи, психологическая помощь, группы поддержки, юридическое сопровождение, трудоустройство, обучение и переквалификация.

Опыт работы первого реабилитационного модуля в Овруче Житомирской области показал, что он гармонично интегрируется в медицинскую экосистему учреждения, фактически усиливает звено амбулатории реабилитации. Если больница входит в реестр Национальной службы здоровья Украины, это придает устойчивости проекту, то есть создается реабилитация полного цикла.

Первое восприятие очень положительное, обращения от жителей поступают разного характера. Все понимают необходимость и важность такой работы, именно комплексного предоставления психо-социальных услуг, не только реабилитации,

– отметил соучредитель Mindy Foundation.

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Как появилась идея создать реабилитационные модули

Тарас Ермаков рассказал, что команда БФ "Майнди" вдохновлялась запросами территориальных общин и больничных учреждений в разных регионах Украины. Благотворители поняли, что есть большая потребность в организации реабилитации амбулаторного типа.

Во многих областях или отсутствует инфраструктура, или недостаточного качества. Соответственно нужно было искать решение, как можно масштабировать необходимые сооружения за короткий промежуток времени, чтобы соответствовать текущим потребностям и требованиям общин в условиях войны.

Mindy Foundation планирует предложить общинам Украины организацию реабилитационных кластеров, которые будут включать модули для проживания и гидрореабилитации. Люди смогут получить комплексную реабилитацию, не выезжая из своей общины в другие города, констатировал Тарас Ермаков.