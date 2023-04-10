"До сих пор не могу привыкнуть к протезу": как живут курсантки, на которых в Киеве наехал пьяный майор
Источник:"Факты"
В Киеве в 2020 году майор Украинской военно-медицинской академии Владимир Холодный пьяным сбил троих курсанток. В то время они стояли на лестнице, поэтому девушкам раздробило кости на ногах о бетон.
Пострадавшие Таня Николаева, Галя Николин и Саша Гуй долго провели в реанимации. Врачи пытались спасти курсанткам жизнь и ноги.
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К сожалению, Саше и Тане пришлось ампутировать по одной ноге. Гали конечности спасли, хотя у нее тоже были раздроблены кости.
Как живут девушки, которых сбил пьяный майор
Курсантки рассказали о трагедии волонтерке "Волонтерской сотни Доброволя" Натальи Воронковой. Она пересказала, в каком состоянии девушки и что произошло в тот страшный день.
24-летняя Таня Николаева мечтала стать гинекологом. Как только она пришла в себя в госпитале и увидела полковника ВСУ, врача-травматолога, то, несмотря на страшную боль, бодро сказала ему: "Желаю здоровья, товарищ полковник".
Таня Николаева до и после аварии
В 2022 году девушка вышла замуж. Она говорит, что до сих пор не может привыкнуть к протезу.
Не могу присесть, не могу спокойно наклониться. Окна боюсь мыть – а если упаду вниз. К дороге отношусь с очень большой опаской. Перехожу только там, где есть светофор,
– рассказала девушка.
Таня Николаева вышла замуж в 2022 году
23-летняя Галя Николин сразу после аварии, лежа на асфальте со сломанными ногами, начала раздавать команды другим девушкам-курсанткам, не пострадавшим от наезда пьяного майора. Она объясняла им, кто и что должно делать, как оказывать первую медицинскую помощь.
Девушка хотела стать хирургом, однако поступила на врача общей практики воздушных войск. Она командир роты.
Галя Николин до и после аварии
Девушка рассказала, что после трагедии училась ходить заново. Полгода у нее длилась реабилитация.
В январе 2021 года уже хотела пойти на учебу. Но мне еще было очень тяжело передвигаться по городу. И плюс еще начала бояться машин. Страшно, когда автомобили идут с большой скоростью. Страшно, когда находишься на заднем сиденье машины и нет возможности пристегнуться ремнем безопасности,
– рассказала Галя Николин.
Она с детства входит в скаутскую организацию "Пласт", однако сейчас помогает другим пластунам только консультацией. Ведь в 2022 году она попыталась подняться на гору, но из-за сильной боли в ногах отказалась от этой идеи.
Теперь девушка может ходить в горы только со специальными палками.
Галина Николин не может подниматься в горы без специальных палок.
В 23-летней Саши Гуй были самые сложные травмы. К сожалению, одну ногу ей пришлось ампутировать, и она долго боролась за другую. Девушка почти год лечилась в Германии.
Я стала очень уязвимой. Кто-то посмотрит не так, а у меня уже слезы на глаза поворачиваются. До этой аварии со мной такого не было,
– вспомнила девушка.
Девушка с детства мечтала стать кардиохирургом, но позже решила быть анестезиологом. Она еще в детстве, потеряв после болезни волосы, не опустила руки и не заперлась в себе.
Девушка приехала из села в Кировоградской области в Киев и устроилась работать в "Охматдете".
Что известно о той страшной аварии
25 августа 2020 года на территории учебного заведения пьяный майор Владимир Холодный сбил трех курсанток, поступивших в военный колледж и пришедших получать форму. По данным издания, удар был таким сильным, что девушек отбросило на несколько метров. Во дворе было много крови.
Волонтер Наталья Воронкова рассказала, что:
- девушки стояли на улице перед высокой лестницей и ждали в очереди на форму;
- майора Холодного им представили в качестве начальника курса. Он устроился на работу в колледж за месяц до трагедии.
Наверное, майор так обрадовался своей новой должности, что очень хорошо отметил это событие. И, будучи уже пьяным, сел в автомобиль и включил в салоне громкую музыку. Наверное, хотел или пошутить над девушками, или напугать их. Он на полной скорости поехал прямо на группу будущих курсанток,
– рассказала волонтер.
Девушки разбежались: кто-то в сторону, некоторые забежали на ступеньки.
"И тогда майор поехал на второй круг. Перед самой лестницей он не справился с управлением, и машина выскочила на крыльцо, на котором стояли девушки. То, что курсантки стояли на этих ступенях, сыграло с ними злую шутку. Девушки думали, что на крыльце они будут в безопасности. А в результате им просто раздробило кости на ногах об эти ступени", – объяснила волонтер.
Майор Холодный, сбивший курсанток
Что известно о приговоре для майора
- До приговора суда Владимир Холодный был под домашним арестом. Реальный арест он избежал, внеся залог 168 тысяч гривен. Слушания дела затягивали. Адвокат не приходил на заседание и объяснял, что занят другими делами.
- 3 апреля 2023 года Шевченковский райсуд Киева вынес приговор в отношении майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного. Его приговорили к 6 годам тюрьмы. Майору запретили управлять транспортными средствами 3 года.
- Также он должен выплатить девушкам 249 тысяч гривен на лечение.
- Следует добавить, что обвинение просило 8 лет тюрьмы для Холодного. Защита же определялась, подавать ли апелляцию.