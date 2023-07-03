Избиение женщины пьяным майором ТЦК на Закарпатье: полиция готовит материалы для суда

Нетрезвого майора территориального центра комплектования (ТЦК) в Ужгороде обвинили в том, что он избил женщину и приставал к военному Вооруженных Сил, являющимся ее мужем. Конечно, к этому делу были привлечены правоохранительные органы.

В воскресенье, 2 июля, пользовательница фейсбука Татьяна Новак заявила, что ее избил кулаками майор на Закарпатье. Вероятно, речь идет именно о Константине Варе, который является также оперативным дежурным Закарпатского областного ТЦК. На следующий день на это публично отреагировали в полиции региона.

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Бил именно в голову

Как написали правоохранители, сейчас они готовят материалы, чтобы передать это дело в суд. А майору, что, вероятно, под хмельком избил жену воина, уже было сообщено о подозрении по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса. В ней говорится о нанесении легких телесных повреждений.

Полицейские оперативно разыскали фигуранта и доставили в райуправление полиции. В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. По выводам судебно-медицинского эксперта, злоумышленник нанес потерпевшей легкие телесные повреждения,

– указано в источнике.

Кроме того, там отмечено, что этот сотрудник Закарпатского ТЦК ударил женщину именно в районе головы, в частности, лицо.

Правоохранители взялись за дело об избиении майором ТЦК женщины / фото полиции Закарпатья

Больше об этом скандале

Произошло событие в Ужгороде еще 25 июня на остановке "Улица Котляревского, около 15:20. По словам потерпевшей, она с мужем-военным зашла в магазин возле этой остановки, но там на них начал наезжать нетрезвый мужчина".

Это был майор, однако следует сказать, что в тот момент он был в гражданской одежде. Нетрезвый решил почему-то выдвинуть претензии мужу Татьяны Новак. Мол, почему он сейчас не на фронте, если сражается.

Отметим, что сначала сотрудник ТЦК хотел избивать защитника, однако затем передумал и замахнулся несколько раз на женщину. Также он кричал, что "это его территория" и "все его знают здесь".

Если вину майора по этой статье докажут в суде ему грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо общественные работы сроком до двухсот часов, либо исправительные работы сроком до одного года.