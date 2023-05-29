Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, это вполне может быть российской информационно-психологической операцией.

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Обвинять людей в том, что они ходят в заведения во время войны – странная идея. Даже военные неоднократно идут или в МакДональдс, или в другие заведения, когда возвращаются с фронта. И это – нормально.

Относительно того, что украинцы ходят в МакДональдс. Так они и в другие рестораны ходят и донатят. И даже наши ВСУ, когда приезжают с фронта, то одно из первых желаний – пойти поесть шаурму,

– заметил Клочок.

Американцы поддерживают помощь Украине

Как отметил Клочок, многие социологические исследования из США свидетельствуют, что подавляющее большинство американцев нормально относятся к политике Штатов по помощи Украине и отстаиванию демократии в мире.

А такие упреки в твиттере – тут даже не нужно переживать. Это вполне может быть российская ИПСО или просто обычный вброс от людей, не очень ориентирующихся в общественно-политической ситуации в мире.

Смотрите разговор с Валерием Клочком на ютубе 24 Канала

Конечно, такие сообщения появились на фоне возможного дефолта в США. Однако такие разговоры продолжаются каждый год. А финансовая система Штатов никак не лопнет.

Ежегодный дефолт в США – это политическая спекуляция. Торги с Федеральной резервной системой по поводу того, сколько еще долларов нужно напечатать. У них не может быть дефицита доллара. Потому что доллар – их товар. Каждый год говорят, что их финансовая система лопнет. И этого не случается. Госдолг для США не страшен. Они владеют долларом,

– рассказал Клочок.

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