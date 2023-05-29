Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, це цілком може бути російською інформаційно-психологічною операцією.

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Звинувачувати людей, що вони ходять в заклади під час війни – дивна ідея. Навіть військові неодноразово йдуть чи в "МакДональдс", чи в інші заклади, коли повертаються з фронту. І це – нормально.

Щодо того, що українці ходять в "МакДональдс". Так вони й в інші ресторани ходять, і донатять. І навіть наші ЗСУ, коли приїжджають з фронту, то одне з перших бажань – піти поїсти шаурму,

– зауважив Клочок.

Американці підтримують допомогу Україні

Як наголосив Клочок, багато соціологічних досліджень з США свідчать, що переважна більшість американців нормально ставиться до політики Штатів щодо допомоги Україні та відстоювання демократії у світі.

А такі закиди у твітері – тут навіть не потрібно переживати. Це цілком може бути російською ІПСО чи просто звичайним вкидом людей, які не дуже орієнтуються в суспільно-політичній ситуації у світі.

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Звісно, такі дописи з'явилися на тлі про можливий дефолт США. Однак такі розмови тривають кожного року. А фінансова система Штатів ніяк не лусне.

Щорічний дефолт у США – це політична спекуляція. Торги з Федеральною резервною системою щодо того, скільки ще доларів надрукують. В них не може бути дефіциту долара. Бо долар – їх товар. Щороку говорять, що їхня фінансова система лусне. І цього не трапляється. Держборг для США не страшний. Вони володіють доларом,

– розповів Клочок.

Що відомо про обурення американців щодо МакДональдса в Україні: коротко