"Да что такое 600 человек, еще есть 25 миллионов резерва": в России не расстроены из-за потерь в Макеевке

В ночь на 1 января 2023 года оккупанты получили "новогодний сюрприз" от Вооруженных Сил в виде "хлопка" в Макеевке. В результате этого инцидента погибли несколько сотен захватчиков, однако похоже, что граждане враждебного государства не очень переживают из-за этого.

Различные источники сообщают о разном количестве погибших мобилизованных оккупантов в результате прихода "бавовнятка" в Макеевку на Донетчине. Вероятно, на концерт к Кобзону отправились от 400 до 600 путинских солдат, однако для жителей вражеского государства это не проблема, ведь, как известно, – "бабы еще порождают". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на россиян в социальных сетях.

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Реакция граждан государства-террориста на потери в Макеевке

В сети можно встретить сообщения и комментарии вполне реальных людей, живущих в России, которые не видят трагедии для своего государства в том, что произошло в оккупированной Донецкой области. Даже гибель нескольких сотен "своих" людей не заставила граждан террористической группировки проявить соболезнования.

Друзья, ну серьезно, что такое 600 человек для России. На войне без утрат нет. У нас мобилизационный резерв 25 миллионов,

– написала россиянка Светлана Исмагилова.

В ответ на это пользователь сети, по имени Татьяна Третькова, спросила, есть ли у Светланы дети. Тогда женщина ответила, что "во время войны нужно отключать эмоции, поскольку они либо нами управляют, либо мы – ими".



Россиянка пишет, что ей не жалко погибших мобилизованных сограждан в Макеевке / Скриншот из социальных сетей

Хотя, следует сказать, что, возможно, это и не реальная россиянка писала, а фейковый бот-аккаунт. Вероятно, как-то так бестолково Кремль пытается "объяснить" с помощью ботоферм гражданам России, что "цинковых гробов хватит на всех". Поэтому переживать по поводу гибели нескольких сотен людей – это бесполезное дело.

Оккупанты уже нашли "виновных"

Напомним, что "бавовнятко" посетило на этот раз 19 училище города Макеевки. Интересно, что вскоре россияне подтвердили обстрел и даже сказали, кто виноват в нем. По версии вражеских СМИ, атака стала возможной тому, что захватчики не умеют пользоваться телефонами. Мобилизированные прибыли в училище, где базировалась живая сила и боекомплект, с российскими СИМ-картами, – это позволило украинской армии их отследить.