В Святошинском районе Киева 4 августа возле детской площадки нашли предмет, похожий на противопехотную мину. Территорию сразу же огородили.

Рядом с местом происшествия находятся правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Новости к теме В одном из районов Киева в мусорнике взорвался неизвестный предмет: есть пострадавшие

Какая ситуация на месте происшествия?

По данным правоохранителей, взрывотехники проверили подозрительный предмет. Сообщение о находке, похожей на боеприпас, поступило в полицию от прохожих сегодня в 10:30 часов. Полицейские сразу же прибыли на место вызова и ограничили доступ граждан к площадке.

В дальнейшем специалисты взрывотехнической службы осмотрели и проверили неизвестный предмет с помощью рентгенографического комплекса. Им оказался макет противопехотной мины, напечатанный на 3D принтере, который не содержит в себе взрывчатых веществ.

Находку изъяли правоохранители, которые будут проверять каким образом она там оказалась. Полиция Киева поблагодарила граждан за бдительность и в очередной раз подчеркнула, что нужно сразу сообщать полиции по номеру 102 в случае обнаружения любых подозрительных или неизвестных предметов, которые могут представлять опасность.

Напомним, что в Харьковской и Черниговской областях 28 июня дети пострадали в результате взрывов опасных предметов. Правоохранители и спасатели напомнили о правилах безопасности при обращении с неизвестными или подозрительными предметами и призвали не подходить к ним и сообщать соответствующие службы.