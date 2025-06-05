Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также В Житомире мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета: есть раненые

В Киеве в мусорнике взорвался неизвестный предмет

Правоохранители сообщают, что согласно предварительным данным, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета.

Вследствие этого получил травмы местный житель, который в это время проходил мимо. Также известно, что пострадал охранник дома.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении.

Смотрите также В Киеве прогремел взрыв возле дома: неизвестный бросил из окна гранату

Напомним, что вечером 4 июня в полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира Киевской области на одной из улиц произошел взрыв.

Установлено, что в результате взрыва, вероятно гранаты, трех человек госпитализированы с телесными повреждениями в больницу.