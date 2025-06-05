Поліція з'ясовує обставини події. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві в смітнику вибухнув невідомий предмет

Правоохоронці повідомляють, що відповідно до попередніх даних, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмету.

Внаслідок цього зазнав травм місцевий житель, який в цей час проходив повз. Також відомо, що постраждав охоронець будинку.

"Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту", – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що ввечері 4 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира Київської області на одній із вулиць стався вибух.

Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні.