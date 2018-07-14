Маккейн назвал причину, по которой стоит отменить встречу Трамп – Путин

Если президент Дональд Трамп не готов решительно противостоять Владимиру Путину и привлечь его к ответственности – их предстоящую встрече следует отменить.

Такое мнение высказал сенатор Джон Маккейн, сообщает "Голос Америки".

"Президент Трамп должен быть готов противостоять Путину с позиции силы и показать, что он заплатит высокую цену за продолжение агрессии против США и мировых демократий", – сказал сенатор.

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Также Маккейн высоко оценил работу американских разведчиков и правоохранителей, благодаря которым удалось выяснить официальные обвинения против 12 россиян за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Эти обвинения дополняют доказательную базу существования развитого плана Владимира Путина с нападения на выборы 2016 года, направленного на то, чтобы посеять хаос и раздор между избирателями в США и разрушить веру в нашу демократию,

– добавил сенатор.

Также Маккейн отметил, что администрация США и Конгресс принимают недостаточные действий в сфере киберзащиты систем голосования и сдерживания дестабилизации.

Напомним, 16 июля состоится встреча Путина и Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, Трамп спросит Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года.