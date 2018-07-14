Маккейн назвав причину, через яку варто скасувати зустріч Трамп – Путін

Якщо президент Дональд Трамп не готовий рішуче протистояти Володимиру Путіну і притягнути його до відповідальності – їхню майбутню зустріч варто скасувати.

Таку думку висловив сенатор Джон Маккейн, повідомляє "Голос Америки".

"Президент Трамп мусить бути готовий протистояти Путіну з позиції сили і показати, що той заплатить високу ціну за продовження агресії проти США та світових демократій", – сказав сенатор.

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Також Маккейн високо оцінив роботу американських розвідників та правоохоронців, завдяки яким вдалося висунути офіційні звинувачення проти 12 росіян за втручання в президентські вибори 2016 року.

Ці звинувачення доповнюють доказову базу існування розвинутого плану Володимира Путіна з нападу на вибори 2016 року, спрямованого на те, щоб посіяти хаос і розбрат між виборцями в США і зруйнувати віру у нашу демократію,

– додав сенатор.

Також Маккейн відзначив, що адміністрація США та Конгрес вживають недостатніх дій в сфері кіберзахисту систем голосування і стримування дестабілізації.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч Путіна та Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, Трамп питатиме Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року.