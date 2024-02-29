На это уже отреагировали в Белом доме. Там считают, что решение Макконнелла не будет иметь влияния на двухпартийную поддержку нашего государства в обеих палатах Конгресса.

Читайте также CNN пишет о плане "Б" Пентагона: рассматривают помощь Украине на 4 миллиарда долларов

Планирует доработать срок сенатора

Один из самых недооцененных жизненных талантов – это знать, когда пришло время перейти к следующей главе своей жизни. Поэтому я стою перед вами сегодня, чтобы сказать, что нынешний срок во главе республиканцев в Сенате будет моим последним,

– отметил он.

В то же время Макконнелл заверил, что до выборов президента и членов Конгресса, запланированных на ноябрь 2024 года, он продолжит активно работать. Вместе с тем он отметил, что в его планах – доработать свой срок сенатора до января 2027 года.

Как мы отметили выше, в администрации президента США выразили убеждение, что решение Макконнелла не будет иметь влияния на двухпартийную поддержку нашего государства в обеих палатах Конгресса.

Поддержка Украины на самом деле сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка (законопроекта с помощью для нашей страны – 24 Канал),

– отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

Обратим внимание на то, что лидер республиканского меньшинства Макконнелл начал терять свои властные позиции. А произошло это из-за борьбы в Сенате США за принятие дополнительного пакета помощи для Украины.

Джонсона призывают рассмотреть помощь для Украины

Известно, что к республиканцу, спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, открытое письмо подписали спикеры 23 парламентов и руководительница Европарламента. В нем призывают поспособствовать принятию решения о выделении помощи Украине Конгрессом.

Речь идет о законопроекте HR 815. Он предусматривает помощь как Украине, так и Израилю и Тайваню. 13 февраля 2024 года за него уже проголосовал Сенат США. Теперь же дело за Палатой представителей.