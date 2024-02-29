На це вже відреагували у Білому домі. Там вважають, що рішення Макконнелла не матиме впливу на двопартійну підтримку нашої держави в обох палатах Конгресу.

Читайте також CNN пише про план "Б" Пентагону: розглядають допомогу Україні на 4 мільярди доларів

Планує допрацювати термін сенатора

Один із найбільш недооцінених життєвих талантів – це знати, коли настав час перейти до наступної глави свого життя. Тож я стою перед вами сьогодні, щоб сказати, що нинішній термін на чолі республіканців у Сенаті буде моїм останнім,

– зазначив він.

Водночас Макконнелл запевнив, що до виборів президента і членів Конгресу, запланованих на листопад 2024 року, він продовжить активно працювати. Разом з тим він зазначив, що у його планах – допрацювати свій термін сенатора до січня 2027 року.

Як ми зазначили вище, в адміністрації президента США висловили переконання, що рішення Макконнелла не матиме впливу на двопартійну підтримку нашої держави в обох палатах Конгресу.

Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни – 24 Канал),

– зазначила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

Звернімо увагу на те, що лідер республіканської меншості Макконнелл почав втрачати свої владні позиції. А сталося це через боротьбу у Сенаті США за ухвалення додаткового пакета допомоги для України.

Джонсона закликають розглянути допомогу для України

Відомо, що до республіканця, спікера Палати представників США Майка Джонсона, відкритий лист підписали спікери 23 парламентів і очільниця Європарламенту. У ньому закликають посприяти ухваленню рішення про виділення допомоги Україні Конгресом.

Йдеться про законопроєкт HR 815. Він передбачає допомогу як Україні, так і Ізраїлю та Тайваню. 13 лютого 2024 року за нього вже проголосував Сенат США. Наразі ж справа за Палатою представників.