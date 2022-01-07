Макрон в ближайшее время собирается поговорить с Путиным

7 января 2022 , 14:15
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины.

Об этом французский президент сообщил в пятницу, 7 января, во время пресс-конференции в Париже.

Читайте также Шольц хочет встретиться с Путиным уже в январе, – СМИ

Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор,
– сказал глава Франции.

Кроме того, Эммануэль Макрон также отметил, что "координацию Соединенных Штатов с Европейским Союзом в вопросах, связанных с Россией, можно считать образцовой".

"Диалог между США и Россией и по Украине, и по более широкому спектру вопросов – это хорошо. Я лично обсуждал с Джо Байденом его контакты с Путиным", – добавил политик.

Беседа Байдена и Путина

  • В ходе беседы 30 декабря Джо Байден озвучил Владимиру Путину два пути дальнейшего развития отношений между странами. По его словам, они будут зависеть от будущих действий России.
  • Президент США отметил, что первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации на востоке Украины. Второй – сфокусированный на сдерживании, включая серьезные расходы и последствия, если Путин выберет вариант вторжения. Эти издержки включают экономические меры.
  • Соединенные Штаты отметили, что сейчас сосредоточены на действиях, а не на словах. Там продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Предыдущий разговор Байдена и Путина: смотрите видео

Автор: Олег Васьків