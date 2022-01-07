Макрон в ближайшее время собирается поговорить с Путиным

Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины.

Об этом французский президент сообщил в пятницу, 7 января, во время пресс-конференции в Париже.

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Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор,

– сказал глава Франции.

Кроме того, Эммануэль Макрон также отметил, что "координацию Соединенных Штатов с Европейским Союзом в вопросах, связанных с Россией, можно считать образцовой".

"Диалог между США и Россией и по Украине, и по более широкому спектру вопросов – это хорошо. Я лично обсуждал с Джо Байденом его контакты с Путиным", – добавил политик.

Беседа Байдена и Путина

В ходе беседы 30 декабря Джо Байден озвучил Владимиру Путину два пути дальнейшего развития отношений между странами. По его словам, они будут зависеть от будущих действий России.

Президент США отметил, что первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации на востоке Украины. Второй – сфокусированный на сдерживании, включая серьезные расходы и последствия, если Путин выберет вариант вторжения. Эти издержки включают экономические меры.

Соединенные Штаты отметили, что сейчас сосредоточены на действиях, а не на словах. Там продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Предыдущий разговор Байдена и Путина: смотрите видео

