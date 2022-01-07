Макрон в ближайшее время собирается поговорить с Путиным
Источник:24 канал
Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины.
Об этом французский президент сообщил в пятницу, 7 января, во время пресс-конференции в Париже.
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Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор,
– сказал глава Франции.
Кроме того, Эммануэль Макрон также отметил, что "координацию Соединенных Штатов с Европейским Союзом в вопросах, связанных с Россией, можно считать образцовой".
"Диалог между США и Россией и по Украине, и по более широкому спектру вопросов – это хорошо. Я лично обсуждал с Джо Байденом его контакты с Путиным", – добавил политик.
Беседа Байдена и Путина
- В ходе беседы 30 декабря Джо Байден озвучил Владимиру Путину два пути дальнейшего развития отношений между странами. По его словам, они будут зависеть от будущих действий России.
- Президент США отметил, что первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации на востоке Украины. Второй – сфокусированный на сдерживании, включая серьезные расходы и последствия, если Путин выберет вариант вторжения. Эти издержки включают экономические меры.
- Соединенные Штаты отметили, что сейчас сосредоточены на действиях, а не на словах. Там продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной.